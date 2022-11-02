Нойер продолжал играть за «Баварию» во время лечения рака кожи лица

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продолжал играть за клуб в ходе лечения от рака кожи лица, сообщает Bild.



В конце 2021 года 36-летний вратарь проходил курс лечения у дерматолога в Мюнхене. Во время матчей он заклеивал пластырем небольшой участок на лице около носа.



Нойер сообщил, что в общей сложности он перенёс три операции. В настоящий момент немец вылечился от недуга, но сохраняет меры предосторожности.



Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, с 2009 года голкипер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды Нойер — чемпион мира (2014). С «Баварией» вратарь выиграл 10 чемпионатов Германии, пять Кубков Германии, семь Суперкубков Германии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.

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