Жиру — о выходе «Милана» в плей-офф ЛЧ: сейчас порадуемся, но будем в этом сдержанны

Форвард «Милана» Оливье Жиру высказался о победе над «Ред Булл Зальцбург» (4:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В этом поединке 36-летний нападающий оформил дубль и сделал две голевые передачи.
«Сейчас порадуемся, но будем в этом сдержанны. И затем посмотрим на результаты жеребьёвки. На глазах у наших фанатов всё получилось просто фантастически. Мне хотелось отличиться, так как какое-то время этого сделать не удавалось, поэтому это хорошо для уверенности в своих силах», — цитирует француза пресс-служба УЕФА.
Напомним, что «россонери» впервые за восемь лет оказались в плей-офф главного европейского клубного турнира. В предыдущий раз они выходили из группы в сезоне-2013/2014, после чего в 1/8 финала уступили «Атлетико» (Мадрид). Затем на протяжении семи лет итальянская команда не выступала в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне клуб не смог выйти из группы с «Атлетико», «Ливерпулем» и «Порту».
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик:
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