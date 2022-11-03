У «Милана» нашёлся лидер, спасший от вылета из ЛЧ. Ему аплодировал даже Ибрагимович

«Милан» перед последним туром опережал на одно очко «Ред Булл Зальцбург» и на три — загребское «Динамо». Команда Стефано Пиоли рисковала вылететь из Лиги чемпионов в случае домашнего поражения от австрийцев, но не из еврокубков. По личным встречам «россонери» имели преимущество над хорватами.

«Зальцбургу», и без того очень смелой команде, турнирная ситуация не оставляла иного выбора, кроме как рисковать, атаковать и высоко прессинговать соперника. И это был матч из тех, когда, смотря игру, не думаешь о каких-то тактических вещах, а просто наслаждаешься открытым футболом. Сумасшедшая рубка! Хотя наверняка есть любопытные детали для обсуждения. «Милан» растягивал ромб в полузащите соперника, заставляя полузащитников австрийцев тратить массу энергии на рывках. «Зальцбург» в розыгрыше мяча мог образовывать тройку сзади за счёт опорника Люки Гурна-Дуата и высоко поднимать фланговых защитников, благо капитан Максимилиан Вёбер – лучший ассистент «красных быков» в этом сезоне.

На первых минут было очень много переходов мяча. Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес раз за разом улетал вперёд, поддерживая быстрые контрвыпады хозяева. В дебюте игры он зарядил в штангу, а потом с его передачи забил Оливье Жиру. Впрочем, гол отменили из-за положения вне игры. Центрфорвард действительно чуть-чуть залез в офсайд.

В тот момент Жиру мог оформить дубль, так как открыл счёт уже на исходе трети тайма. Как ни странно, «Милан» забил не в результате быстрой атаки, а со стандарта. Сандро Тонали сделал шикарную подачу с углового прямо в нужную точку, а чемпион мира решил эпизод на опыте – отклеился от защитника и пробил головой с линии вратарской. Команда Пиоли, несомненно, наиграла на гол. Тем не менее и «Зальцбург» создал достаточно опасных моментов: команды на двоих нанесли 17 ударов до перерыва (9:8 в пользу «россонери») и семь в створ (3:4).

Второй тайм начался так же, как первый. «Милан» хотел окончательно «убить» игру, забив ещё один-два мяча. И уже на 46-й минуте Раде Крунич увеличил преимущество чемпионов Италии. В этом голе тоже поучаствовал Жиру, переигрывавший защитников «Зальцбурга» – француз стал автором голевой передачи. У «Милана» снова появилась свобода на фланге, Анте Ребич сделал кросс справа, а Жиру сбросил мяч на Крунича: боснийцу оставалось только не промахнуться, нанося удар головой.

Но и на 1+1 Жиру не остановился – в этот вечер он был просто неудержим! Ещё через несколько минут центрфорвард «Милана» отправил «красных быков» в нокаут, оформив всё-таки дубль. Третий гол «россонери» во многом сделал своим проходом Рафаэл Леау, протащивший мяч от одного угла штрафной «Зальцбурга» до другого. Оливье просто подкараулил отскок. Коллеге по амплуа и конкуренту аплодировал даже Златан Ибрагимович, который продолжает залечивать травму и в этом сезоне исполняет пока роль самого яркого болельщика «Милана».

При счёте 3:0 игра, по сути, закончилась. Но «Зальцбургу», несмотря на крупное поражение в решающем матче, надо отдать должное. Молодая команда – в Милане средний возраст основы австрийцев составлял всего 21,6 года – была близка к плей-офф Лиги чемпионов. Во втором тайме гости даже перебили хозяев – 8:6, правда, потеряв надежду на успех, почти не создавали реальной остроты (удары в створ – 4:2 в пользу «россонери»). А в концовке Жуниор Мессьяс довёл дело до разгрома: ассистировал ему, конечно же, Жиру.

Команда Пиоли вышла в плей-офф со второго места в группе. Пощёчина от «Торино» Алексея Миранчука, полученная «Миланом» в минувший уикенд, будет быстро забыта.