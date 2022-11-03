Чаушич: переводчик из тульского «Арсенала» звонил и говорил, чтобы я забыл про свои деньги

Бывший футболист футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Горан Чаушич заявил, что представитель российского клуба связывался с ним и советовал забыть о долгах по зарплате.

«Долги по зарплате — это одна из вещей, которая мне не понравилась. Я провёл в «Арсенале» четыре года, со мной можно было спокойно договориться. Если бы надо было что-то оставить в клубе, я бы без проблем вступил в диалог. Но начались какие-то странные игры.

Они знают, что со мной можно общаться. Я говорю по-русски. Но мне звонил переводчик и говорил, чтобы я забыл про свои деньги. Я раньше очень уважал генерального директора «Арсенала» Дмитрия Балашова, четыре года он был одним из моих любимых людей в клубе. Но его поведение меня очень расстроило. Он всегда мог позвонить и рассказать о проблемах с деньгами в клубе. Если бы он всё это проговорил и спросил, может ли клуб не отдавать последнюю зарплату, мы бы договорились без проблем. Но он сделал по-другому, и мне это не понравилось. Я решил обратиться в суд, посмотрим, что будет.

Сколько клуб мне должен? Я бы не хотел говорить. Дело не в том, что я хочу вернуть конкретную сумму. Я очень люблю «Арсенал», мы провели много отличных моментов за четыре года. Просто для меня всегда на первом месте стоят человеческие отношения», — приводит слова сербского футболиста Metaratings.ru.

30-летний Чаушич сыграл в 104 матчах за «Арсенал», забив восемь голов и сделав пять голевых передач. В июле этого года футболист перешёл в таиландский «Бурирам Юнайтед».