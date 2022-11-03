Аллегри: после решения Погба не делать операцию шансы на его возвращение были призрачными

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ситуации своего полузащитника Поля Погба, который из-за длительного восстановления после травмы пропустит предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре.

«Разговаривал ли я с Погба? Пока нет. Я уже говорил с ним ранее. Бессмысленно повторять то, что уже было сказано. После того как он принял решение не делать операцию ещё в начале сезона, было очевидно, что шансы на то, что он скоро сможет вернуться в состав «Ювентуса» и сборной Франции, были призрачными.

Ему жаль, что он не смог помочь «Ювентусу», также ему обидно пропустить чемпионат мира. Нас оштрафовали за то, что он был травмирован. Поль хотел бы вернуться на поле как можно скорее, но он должен набраться терпения, усердно работать в эти трудные времена и выложиться по полной, чтобы как можно скорее вернуться на поле для болельщиков и своей команды», — приводит слова Аллегри Daily Mail.

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