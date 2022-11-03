Недвед — о решении Погба не ехать на ЧМ: это выбор великого человека

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался о ситуации с полузащитником туринского клуба Полем Погба, который из-за затянувшегося восстановления после травмы пропустит чемпионат мира в Катаре.
«Вы не можете заставить футболиста ложиться на операцию, даже если это член вашей команды. Поль выбрал консервативную терапию, которая не прошла удачно. Потом он всё же решился лечь на операцию, но и она не дала положительных результатов. Его решение не ехать на чемпионат мира отражает его как великого человека и великого игрока», — цитирует Недведа журналист Альфредо Педулла.
Полузащитник в текущем сезоне не принял участия ни в одном официальном матче за туринскую команду. 29-летний француз пополнил «старую синьору» этим летом на правах свободного агента.
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