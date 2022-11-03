Соболев: Промес всё понимает по-русски. Он на одном уровне с Марио Фернандесом

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о нидерландском форварде красно-белых Квинси Промесе.



«Квинси в хорошей форме. Когда такой игрок на поле, всегда легче. Может, восемь забили бы, будь он в составе. Сейчас он в своей лучшей форме после возвращения в «Спартак». Понимает ли по-русски? Всё понимает, знает элементарные слова, думаю, он на одном уровне с Марио Фернандесом ― тот же всё понимал», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



В текущем сезоне 30-летний Промес провёл за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав шесть результативных передач.



Полностью интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.