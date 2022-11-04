«До 18 лет я был никому не нужен». Откровенное интервью с Александром Соболевым

Александр Соболев ― ключевой игрок «Спартака» и один из лучших игроков текущего сезона. Сейчас у форварда семь голов и четыре ассиста в РПЛ. В этом чемпионате Соболев даже повторил рекорд Николая Паршина из 1955 года – Александр забивал за «Спартак» в семи матчах подряд! Перед вами большое интервью с Александром, из которого вы узнаете:

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему «Спартак» был так хорош в первом круге? Как Абаскаль ведёт с себя с командой? И что теперь Соболев думает о сравнениях с Холандом из «Сити»?

― В чём секрет Абаскаля? «Спартак» очень хорош.

― Он нашёл индивидуальный подход к каждому игроку и создал прекрасную атмосферу. Сейчас идут победы, играем хорошо – это и придаёт уверенности в своих силах. Абаскаль всем доверяет, постоянно говорит нам об этом.

― Индивидуально часто общается?

― Бывает. Иногда после матчей устраивает индивидуальную теорию, но не только со мной. Мы постоянно в контакте: общая теория плюс разговоры один на один. Это сильно помогает. Тактики у нас правда очень много!



― Когда его назначили, о чём подумал? О нём же вообще никто ничего не знал.

― И что? Тедеско тоже особо никто не знал. Начали говорить, мол, что Абаскаль – молодой. Но Доменико тоже был молодой.



― У тебя при нём гибридная роль в атаке. Долго привыкал?

― Гибридная роль сейчас у всех форвардов, мы все взаимозаменяемы: «Локомотиву» забил с правого фланга, ЦСКА – с левого. Я играю одинаково на каждой позиции, мне не пришлось долго к этому привыкать.



― У Абаскаля эмоциональные установки?

― Достаточно. Понятно, что Ваноли был эмоциональнее, но Гильермо хорошо заряжает. Иногда даже понимаем его, когда он переходит на испанский, потому что по эмоциям всё видно.

― На первой тренировке он сказал, что не хочет слышать матных слов. Вы правда стали меньше ругаться на занятиях?

― Да, это работает. Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ – без негатива.



― Согласен, что Абаскаль возвращает исконный «спартаковский» футбол?

― Да, больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться.



― На старте сезона был момент, когда ты долго не мог забить. Как его переживал?

― Спокойно ― я голевые отдавал. Не зацикливаюсь. Главное, что очки набираем. Сейчас я не забил «Химкам» и «Торпедо», но для меня это не трагедия.



― Но серия же прервалась.

― Я не смотрел на неё вообще. Когда начинаешь на таком зацикливаться – играешь хуже.



― Ты говорил, что тебе до Холанда как до чего-то пешком. Но ты можешь сказать, что вы в чём-то похожи именно по игре?

― Мы не похожи. Он очень быстрый. Он играет в «Манчестер Сити». Он забивает в каждом матче по два-три гола. Это всё несравнимо. Я, кстати, не знаю, кто начал меня сравнивать с ним. Просто потом все наши суперские эксперты начали про это говорить так, будто я это придумал.

Александр Соболев и Эрлинг Холанд Фото: «Чемпионат»Michael Regan/Getty Images

― Что позаимствовал бы у него, если бы мог?

― Скорость, 100%.



― Как тебе разговоры, что в плане развития игры ты идёшь по пути Дзюбы? В подыгрыше стал больше играть и так далее.

― То Холанд, то Дзюба… Я это всё не читаю. Каждый день сравнивают, а я не реагирую.

― У тебя в сборной была история, когда было недопонимание с Дзюбой. Как её решили?

― Созвонились просто, её раздули тогда очень сильно.



― Когда последний раз общались?

― На Евро. Сейчас не слежу за ним.

Как у Александра получается так мощно играть? Кого из молодых игроков «Спартака» он оценивает выше всех?

― За счёт чего ты так здорово проводишь этот сезон?

― Сейчас говорят, что Соболев в этом сезоне очень хорош. Но год назад я набрал 21 очко по «гол+пас», два года назад ― 20. Сейчас у меня 15. По факту ― разница небольшая, просто «Спартак» играет ярко и побеждает, поэтому обо мне так говорят. Я не могу сказать, что это мой лучший сезон в карьере. Посмотрим, как он закончится. Но на сейчас ничего суперского я не сделал: где-то забиваю, где-то отдаю.



― Весной при Ваноли ты не всегда был основным. Не задумывался в тот момент, что что-то идёт не так?

― Я просто работал. У меня бывало такое и при Тедеско, и при Витории. При Ваноли играл Шамар, он забивал ― это конкуренция. Сейчас ― я основной, но если два матча сыграю плохо ― будут вопросы. Абаскаль мне доверяет, и мне хочется это оправдывать. Я понимаю, что если сыграю плохо, то сяду на замену, потому что Шамар ― хороший форвард, который готов забрать у меня это место. Сейчас он забивает, так что точно будет готов. Он мотивирует меня, а я мотивирую его.

― Футбол Абаскаля подходит тебе больше, чем футбол Ваноли?

― Сложно сказать. Повторюсь, сейчас просто «Спартак» хорош. При Ваноли мы выиграли Кубок, но в чемпионате всё было не очень, поэтому всё было смазано. А сейчас выигрываем ― всех хвалят. Но проиграем две игры и всё ― придётся всё заново доказывать.



― Гол в финале Кубка ― самый важный гол в карьере?

― Да, мы выиграли трофей.



― Уснуть удалось?

― Нет, конечно. Мы не спали. Это был взрыв эмоций. Мне очень хотелось наконец выиграть трофей со «Спартаком», хотелось поднять что-то над головой уже. Вся страна была счастливая. Момент с пением «Знаешь ли ты» войдёт в топ-3 момента в жизни. Это не передать словами, только пережить.

После кубкового финала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Когда Ваноли ушёл, не было мыслей: «Только выиграли трофей, а тренер опять уходит»?

― Были, я всё-таки в «Спартаке» три года, а уже было четыре тренера. Но такая ситуация произошла. Паоло можно было понять. Нельзя сказать, что в «Спартаке» все привыкли к смене тренеров ― это всегда стресс. Но в этот раз все полегче перенесли.



― С «Химками» играл без Промеса. Тяжелее?

― 5:0 выиграли. Понятно, что Квинси в хорошей форме. Когда такой игрок на поле, всегда легче. Может, восемь забили бы, будь он в составе. Сейчас он в своей лучшей форме после возвращения в «Спартак».

― Он хорошо по-русски говорит?

― Всё понимает, знает элементарные слова.

― Круче Фернандеса?

― Марио тоже понимает. Думаю, они на одном уровне.



― Квинси самый эмоциональный в «Спартаке»?

― Смотря где. На тренировках специально друг друга поджигаем: был ли фол, офсайд или гол. Но лидер раздевалки всё-таки Джикия – на правах капитана.



― Лучший капитан в твоей карьере?

― Да. Георгий может и напихать, и успокоить. Очень добрый человек, всегда всем поможет ― массажисту, повару. К нему все обращаются за помощью.

Александр Соболев и Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Кто тебе больше всего нравится из молодых в «Спартаке»?

― Литвинов молодец. Ещё мне очень нравится Пруцев. Как только мяч получает, всегда двигает его вперёд, очень работоспособный ― суперский полузащитник. Ещё год-полтора, обрастёт мясом ― будет топом. Ещё и парень хороший.



― С Бакаевым сейчас общаешься?

― Ну так ― скорее нет, чем да.



― Обидно, что он на лавке сидит?

― Это его выбор. Не знаю, почему со «Спартаком» не договорились. Для любого клуба было бы обидно потерять такого игрока, но это его карьера.

Как Соболев воспринял перепалку Абаскаля и Федотова и почему он затыкал рот Кордобе?

― Сейчас эмоции дерби с ЦСКА улеглись. По- прежнему считаешь, что в моменте с фэйр-плей Гаич был не прав?

― Неоднозначная ситуация. И Рома в динамике не выбил мяч, и Милан был не прав. Зобнин сам сказал, что надо было мяч выбить, и всё, а Гаич, возможно, ничего и не видел. Момент не из лёгких.



― Как воспринял перепалку между Федотовым и Абаскалем?

― Так бывает. Мы на поле ― они на бровке. Я считаю, что их дисквалифицировали неправильно. Ни Федотова, ни моего тренера не надо было наказывать. Это же эмоции. Вспомни, что делали Тедеско с Гончаренко: прыгали, кусали друг друга. Это футбол, самые настоящие эмоции.



― То есть тебя как игрока «Спартака» «Езжай домой» от Федотова в адрес Абаскаля не зацепило?

― Думаю, что после игры они остыли, ровно как футболисты. Один одно сказал, второй другое ― один на русском, другой на английском. Так случается.

― Пенальти был на тебе в первом тайме?

― 100% пенальти. Я находился в штрафной, мяч был под контролем. Зачем мне падать просто так, если я могу расстреливать вратаря с семи-восьми метров?



― Карасёв как-то объяснил решение?

― Никак. Но я и не спрашивал, и так было всё понятно. Мне очень нравится формулировка: «Контакт не на пенальти». Когда ты находишься в штрафной, ты думаешь, как пробить, как убрать защитника ― достаточно малейшего касания, чтобы потерять равновесие. А здесь человек меня схватил и вместе со мной упал.

― Как изменили игру в перерыве? Кажется, что Абаскаль ― гений замен. Вы часто переворачиваете матчи во вторых таймах.

― Нашёл нужные слова. Тому же Зиньковскому сказал, условно: «Выходи, разрывай фланг, делай, что хочешь». Нас успокоил, сказал: «Как забьёте первый, сразу забьёте и второй».



― Кстати, об эмоциях. Тебе любят припоминать момент из этого сезона, когда ты затыкал рот Кордобе.

― Человек показывает жестами, что мне надо дать жёлтую карточку. Я и показал ему: «Что ты рассказываешь?» Я к этому спокойно отношусь. Если мне там надо было жёлтую давать, то и ему тоже. Да, я ударил локтем, но не надо лишний раз ничего просить. Судья сам разберётся.

Александр Соболев и Джон Кордоба Фото: Кадр трансляции

Какие судьи бесят Соболева, а кто из арбитров ― лучший? И как теперь Александр относится к шуткам про дельфинов?

― Ты правда сходил в Астрахани в дельфинарий?

― Да нет, конечно, ха-ха.



― А хоть раз в жизни там был?

― Может, в Турции с ребёнком.



― Некоторые любят плавать с акулами. С дельфином бы поплавал?

― Не знаю, я рыбачить люблю.

Александр Соболев Фото: spartak.com

― В какой момент ты начал реагировать на все эти шутки с иронией? По ощущениям тебя изначально это задевало.

― Вообще не задевало. Я уже говорил: когда я играл в Самаре, на мне больше всего фолили, но про это молчали. Стоило перейти в «Спартак» ― сразу начали говорить. Я никак к этим шуткам не отношусь. Есть хейтеры, иногда хочется их позлить, отсюда эта история с дельфином.



― А когда клубы это обыгрывают в своих роликах, как это сделал «Рубин» в прошлом сезоне, задевает?

― Я тогда «Рубину» забил и показал всё на поле. А после пусть делают всё, что хотят.

― Как ты видишь эту историю со своей стороны? Ты согласен, что иногда приукрашиваешь, или реально часто фолят?

― Часто фолят. Но опять же мне вообще плевать. Кто-то что-то сказал, и началось. Да пожалуйста, называйте хоть касаткой, хоть дельфином, хоть динозавром. Я делаю свою работу: забиваю голы, отдаю голевые, работаю на команду.



― Сейчас арбитры не всегда замечают фолы на Комличенко. Ты замечаешь, что тебя судят пристальнее остальных?

― Не замечал. Тем более сейчас есть VAR. Хотя тоже есть вопросы. Сначала к нам приходят, объясняют трактовки эпизодов, а потом в дерби Ермаков прыгает в ногу, а это, оказывается, жёлтая карточка. Зачем тогда показывать нам такие же моменты, в которых дают красную?



― Ты VAR «разбил» во время празднования после гола «Крыльям». Накипело?

― Давно хотел так сделать. Мне не нравятся определённые моменты с VAR, но я очень давно думал так отпраздновать ― просто вспомнил.

― С какими судьями тебе наиболее комфортно находиться на поле?

― В плане того, как судьи общаются с футболистами, это Серёжа Карасёв и Паша Кукуян. Больше никого не смогу назвать. Скажу так: в РПЛ есть судьи, которые думают, что они главные на поле. Хотя на деле всё не так ― они помощники на поле. И вот эти арбитры зачастую так общаются с футболистами, что возникают вопросы.



― У тебя был недавно спич, что на поле и в жизни Соболев отличается.

― Да, абсолютно два разных человека. На поле я агрессивный, злой, фолю и ругаюсь. В жизни вообще не ругаюсь, не конфликтую и даже не кричу.



― Фанаты переживают, что ты из-за этой страсти получаешь жёлтые на ровном месте. Ты себя за это ругаешь?

― Нет. Сейчас я пропустил только одну игру, Квинси тоже пропустил. Все говорят про какие-то красные. Но всего одна красная в карьере, и та не по делу – с «Ахматом».

Зачем Соболев поставил брекеты и как это вредит на футбольном поле?

― В какой момент ты решил поставить себе брекеты?

― Как-то само пришло. Понял, что пора сделать зубы. Думаю, ещё годика полтора мне так ходить.

― Неприятная история?

― Очень. У меня были сильно кривые зубы. Я к зубному каждый раз еду как на казнь. Я их боюсь с детства. Хоть анестезию делай, я всё равно из кабинета весь мокрый выхожу.



― У тебя с детства эта проблема?

― Да, молочные выпали, коренные полезли, и понеслось.



― Не комплексовал?

― Нет. Просто решил исправить.



― У меня другу с брекетами недавно попали мячом в лицо во время игры в футбол ― всё было в крови. У тебя с этим как?

― На тренировке недавно Чернов случайно попал рукой по лицу, теперь у меня от брекетов две дырочки. А когда улыбаешься или ещё что-то делаешь, брекет может застрять в этой ранке ― больно.



― Мячом не попадали?

― С «Локомотивом» прямо в лицо попали ― всё было разбито, всё в крови.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему Александр был готов бросить футбол и зачем ему команда в Медиалиге?

― Что тебе даёт медиафутбол?

― Возникла идея создать свою команду, все об этом говорят, хотя сейчас уже поменьше. Когда ты смотришь ― это одно, но когда ты начальник команды ― вообще другое. Я сейчас вообще не смотрю Медиалигу, я занимаюсь только командой, набираю состав, надо за всем следить. Надо решать много организационных моментов.



― Не пожалел?

― Нет, это прикольно. Попробовал себя в роли руководителя команды, веду переговоры, делаю трансферы.



― Почему в какой-то момент решил отстраниться?

― Была проблема с заявками ― неоднозначная для команд. Кому-то делали поблажки, кому-то нет. Мы встречались, обсуждали, формировали состав, а на первой игре я увидел, что «Бей Беги» не разрешили заявить профессионалов, а другим разрешили. Не понял почему ― поэтому психанул.

Александр Соболев на матче Медиалиги Фото: vk.com/mfcbeybegi

― Тебе не кажется, что вайб медиафутбола уже потихоньку убивают?

― Его уже нет. Сейчас медийным футболистом считается любой бывший игрок РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, который что-то делает на камеру. Раньше же весь прикол был в том, что музыкант мог выйти против пловца, а сейчас обычный футбол бывших игроков. Гораздо больше стало игры на результат.



― Дорого содержать команду?

― Достаточно. У нас бюджет на уровне команд ФНЛ-2.



― Некоторые говорят, что уровень Медиалиги уже на одном уровне с ФНЛ-2.

― Бывало, что нынешние игроки ФНЛ-2 звонили и говорили, что хотят у нас играть. Прокоп сейчас уехал в «Ботев», но я считаю, что Медиалига не продвижение в твоей карьере. Если ты пришёл в медиафутбол, то ты закончил футбольный путь.

― Тебе в детстве много приходилось преодолевать на футбольном пути?

― Конечно. Я до 18 лет никому нужен не был: и в ЦСКА на просмотре был, и в «Локомотиве», и в «Анжи» ― почти всю Россию объездил.



― В какой момент всё изменилось?

― Когда взяли в «Томь». Там в меня поверили.

― Был момент, когда хотел бросить футбол?

― Перед Томском как раз. Думал, если и тут не получится, то это будет последняя попытка. Играл бы где-нибудь в Барнауле.



― А потом в Медиалигу.

― Думаю, там бы я не был нужен.



― В какой момент понял, что добьёшься своего?

― Да всегда есть трудности: при Тедеско то играл, то не играл, при Витории был неудачный период, при Ваноли. Сложности всегда присутствуют ― я просто терплю и работаю. Я мог бы жаловаться, но я не из тех, кто будет это делать публично.

Александр Соболев в «Томи» и «Спартаке» Фото: «Чемпионат»

Как Соболев отнёсся к уходу Федуна из «Спартака»?

― Уход Федуна ― главное потрясение для «Спартака» XXI века?

― Пожалуй, да. Но мы не ощущаем, что он ушёл, потому что он постоянно с нами на связи, заходит в раздевалку. Скоро будет общий ужин. Так что он присутствует в жизни команды, как будто и не продавал клуб.



― Переписывался с ним?

― С днём рождения поздравляю, после ухода тоже поблагодарил за всё ― не больше. Он мог поздравить с победой, похвалить за гол ― ничего такого.

― Fan ID сейчас самая угнетающая история в российском футболе для тебя?

― Да.



― Когда тебе последний раз было кайфово от фанатов?

― На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты ― было бы круче. В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно. По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке ― две разные истории.



― Комличенко рассказывал, что не может дочку сводить на футбол из-за этого. У тебя подобные истории были?

― Как раз в Ростове. Взял три билета друзьям. В итоге мне сказали, что каждый билет нужно на Госуслугах перебивать на каждого отдельного человека. В итоге я такой: ладно, останетесь вы без футбола, ребята. Не хотелось этим заниматься, всё очень долго и муторно.



― Ты веришь, что единый голос может изменить ситуацию?

― Посмотрим, пока нет никакого понимания. Плохо, что люди не ходят на футбол. Чтобы купить билет, тебе нужно выполнить 300 шагов. Везде камеры.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В чём изменилась жизнь Соболева после 24 февраля и в какую европейскую лигу он теперь хочет уехать?

― За эти восемь месяцев после 24 февраля ты изменился по-человечески?

― Мне кажется, каждый маленько изменился. Это непростая ситуация для всех. Кто бы что ни говорил ― всегда об этом думаешь, размышляешь, как и что будет. Так что да ― я изменился. Вроде бы такой же человек, а тревога постоянно с тобой присутствует.



― Ты стал меньше читать новости?

― Сначала, когда всё только началось – читал каждый день. Потом перестал это делать, потому что с ума можно сойти.



― Баринов после Киргизии говорил, что ему тяжело концентрироваться на футболе на 100%.

— В Бишкеке все не думали о футболе на 100%. Разговоры тогда были только об одном ― ситуации, которая тогда началась. У каждого в голове это сидело, влияло на игру с Киргизией. Потом со временем это как-то уходит. Но фон всё равно остаётся.

Александр Соболев в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Страх был за это время?

― Конечно. И страх, и тревога ― всё это есть.



― Но по гимну сборной скучал?

― У меня вообще мечта была услышать его, именно стоя на поле. Я же в Бишкеке это впервые ощутил. Хотя, конечно, если бы это был чемпионат мира, были бы другие эмоции. Но всё равно: играть за сборную ― престиж.

― Ты сразу понял, что нас отстранят от еврокубков и чемпионата мира?

― Да, как только всё началось, сразу стало понятно.



― Просто все так ждали матча с командой Тедеско.

― Да. Я, кстати, уверен, что мы «Ред Булл» бы прошли. В Германии бы как-нибудь отпинались, а дома на эмоциях бы получилось. Ладно, не буду говорить, что уверен. Но шансы бы точно были бы.



― Тедеско не писал?

― Написал: «Готовьтесь, мы едем». Он ответил: «Надеюсь, ты будешь в хорошей форме».

Александр Соболев и Доменико Тедеско Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

― Когда ты был в Томске, говорил, что готов уехать в условный «Вест Бромвич» за любые деньги. Сейчас подход такой же?

― Будет предложение ― будем смотреть. Но мечта поиграть в Европе осталась ― 100%. Просто понимаю, что сейчас это будет тяжело сделать.

― Куда? В Англию?

― Сейчас чуть позврослел ― в Англию уже не очень хочу. Лучше в Италию или Германию.



― Каррера недавно оценил тебя в 20 миллионов евро. Разбирается?

― Может, завысил чуть-чуть. А может, и сильно, ха-ха.



― За время в «Спартаке» не слышал об интересе из Европы?

― В «Спартаке» ― нет. Когда был в Самаре, была реальная история с «Кристал Пэлас». Не хватило матчей за сборную. Я знал, что меня хотят.



― Нынешний Александр Соболев уже готов к топ-5 чемпионатам?

― Попаду ― будет понятно.



― Что нужно сделать, чтобы уехать?

― Когда играли в Лиге Европы, я думал об этом. Я забил в пяти играх четыре. Думал, что если «Ред Булл» что-то заковыряю, то, может, и появится вариантик.

Александр Соболев после гола «Наполи» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

― А если в Турцию?

― Только если ради еврокубков. Максимально спорный вариант.



― Скоро чемпионат мира. Нет мыслей, что сейчас был бы основным в Катаре?

― Недавно подумал, что был бы в обойме. Жалко, что не сыграем на чемпионате мира, чемпионате Европы. Тот же Джикия возрастной, ему сейчас исполнится 29. Возможно, у него шанса больше уже никогда и не будет. Не знаю, может, он, конечно, до 45 будет играть.



― А способен?

― Да. Он только говорит, что рано закончит.



― Как должны пройти ближайшие годы карьеры, чтобы ты был доволен?

― Как можно больше титулов выиграть со «Спартаком».



― При таком «Зените» это реально?

― Посмотрим. Понятно, что состав у них сильнее, мастерство выше ― это не новость.



― Кто принципиальнее ― «Зенит» или ЦСКА?

― ЦСКА. Дерби ― самая главная игра. Это все скажут. «Зенит» ― просто матч. Его называют дерби двух столиц, но это не дерби, а обычная игра.



― Что надо сделать «Спартаку», чтобы приблизиться к «Зениту»?

― Выигрывать каждую игру ― тогда всё будет. Сейчас отрыв семь очков. Понятно, что и мы будем терять, и они. Кто меньше потеряет ― тот выиграет. Сейчас чемпионство со «Спартаком» ― моя главная мечта.