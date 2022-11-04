«До 18 лет я был никому не нужен». Откровенное интервью с Александром Соболевым

Александр Соболев ― ключевой игрок «Спартака» и один из лучших игроков текущего сезона. Сейчас у форварда семь голов и четыре ассиста в РПЛ. В этом чемпионате Соболев даже повторил рекорд Николая Паршина из 1955 года – Александр забивал за «Спартак» в семи матчах подряд! Перед вами большое интервью с Александром, из которого вы узнаете:
- Почему «Спартак» был так хорош в первом круге? Как Абаскаль ведёт с себя с командой? И что теперь Соболев думает о сравнениях с Холандом из «Сити»?
- Как у Александра получается так мощно играть? Кого из молодых игроков «Спартака» он оценивает выше всех?
- Как Соболев воспринял перепалку Абаскаля и Федотова и почему он затыкал рот Кордобе?
- Какие судьи бесят Соболева, а кто из арбитров ― лучший? И как теперь Александр относится к шуткам про дельфинов?
- Зачем Соболев поставил брекеты и как это вредит на футбольном поле?
- Почему Александр был готов бросить футбол и зачем ему команда в Медиалиге?
- Как Соболев отнёсся к уходу Федуна из «Спартака»?
- В чём изменилась жизнь Соболева после 24 февраля и в какую европейскую лигу он теперь хочет уехать?
Александр Соболев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Почему «Спартак» был так хорош в первом круге? Как Абаскаль ведёт с себя с командой? И что теперь Соболев думает о сравнениях с Холандом из «Сити»?
― В чём секрет Абаскаля? «Спартак» очень хорош.
― Он нашёл индивидуальный подход к каждому игроку и создал прекрасную атмосферу. Сейчас идут победы, играем хорошо – это и придаёт уверенности в своих силах. Абаскаль всем доверяет, постоянно говорит нам об этом.
― Индивидуально часто общается?
― Бывает. Иногда после матчей устраивает индивидуальную теорию, но не только со мной. Мы постоянно в контакте: общая теория плюс разговоры один на один. Это сильно помогает. Тактики у нас правда очень много!
― Когда его назначили, о чём подумал? О нём же вообще никто ничего не знал.
― И что? Тедеско тоже особо никто не знал. Начали говорить, мол, что Абаскаль – молодой. Но Доменико тоже был молодой.
― У тебя при нём гибридная роль в атаке. Долго привыкал?
― Гибридная роль сейчас у всех форвардов, мы все взаимозаменяемы: «Локомотиву» забил с правого фланга, ЦСКА – с левого. Я играю одинаково на каждой позиции, мне не пришлось долго к этому привыкать.
― У Абаскаля эмоциональные установки?
― Достаточно. Понятно, что Ваноли был эмоциональнее, но Гильермо хорошо заряжает. Иногда даже понимаем его, когда он переходит на испанский, потому что по эмоциям всё видно.
― На первой тренировке он сказал, что не хочет слышать матных слов. Вы правда стали меньше ругаться на занятиях?
― Да, это работает. Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ – без негатива.
― Согласен, что Абаскаль возвращает исконный «спартаковский» футбол?
― Да, больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться.
― На старте сезона был момент, когда ты долго не мог забить. Как его переживал?
― Спокойно ― я голевые отдавал. Не зацикливаюсь. Главное, что очки набираем. Сейчас я не забил «Химкам» и «Торпедо», но для меня это не трагедия.
― Но серия же прервалась.
― Я не смотрел на неё вообще. Когда начинаешь на таком зацикливаться – играешь хуже.
― Ты говорил, что тебе до Холанда как до чего-то пешком. Но ты можешь сказать, что вы в чём-то похожи именно по игре?
― Мы не похожи. Он очень быстрый. Он играет в «Манчестер Сити». Он забивает в каждом матче по два-три гола. Это всё несравнимо. Я, кстати, не знаю, кто начал меня сравнивать с ним. Просто потом все наши суперские эксперты начали про это говорить так, будто я это придумал.
Александр Соболев и Эрлинг Холанд
Фото: «Чемпионат»Michael Regan/Getty Images
― Что позаимствовал бы у него, если бы мог?
― Скорость, 100%.
― Как тебе разговоры, что в плане развития игры ты идёшь по пути Дзюбы? В подыгрыше стал больше играть и так далее.
― То Холанд, то Дзюба… Я это всё не читаю. Каждый день сравнивают, а я не реагирую.
― У тебя в сборной была история, когда было недопонимание с Дзюбой. Как её решили?
― Созвонились просто, её раздули тогда очень сильно.
― Когда последний раз общались?
― На Евро. Сейчас не слежу за ним.
Как у Александра получается так мощно играть? Кого из молодых игроков «Спартака» он оценивает выше всех?
― За счёт чего ты так здорово проводишь этот сезон?
― Сейчас говорят, что Соболев в этом сезоне очень хорош. Но год назад я набрал 21 очко по «гол+пас», два года назад ― 20. Сейчас у меня 15. По факту ― разница небольшая, просто «Спартак» играет ярко и побеждает, поэтому обо мне так говорят. Я не могу сказать, что это мой лучший сезон в карьере. Посмотрим, как он закончится. Но на сейчас ничего суперского я не сделал: где-то забиваю, где-то отдаю.
― Весной при Ваноли ты не всегда был основным. Не задумывался в тот момент, что что-то идёт не так?
― Я просто работал. У меня бывало такое и при Тедеско, и при Витории. При Ваноли играл Шамар, он забивал ― это конкуренция. Сейчас ― я основной, но если два матча сыграю плохо ― будут вопросы. Абаскаль мне доверяет, и мне хочется это оправдывать. Я понимаю, что если сыграю плохо, то сяду на замену, потому что Шамар ― хороший форвард, который готов забрать у меня это место. Сейчас он забивает, так что точно будет готов. Он мотивирует меня, а я мотивирую его.
― Футбол Абаскаля подходит тебе больше, чем футбол Ваноли?
― Сложно сказать. Повторюсь, сейчас просто «Спартак» хорош. При Ваноли мы выиграли Кубок, но в чемпионате всё было не очень, поэтому всё было смазано. А сейчас выигрываем ― всех хвалят. Но проиграем две игры и всё ― придётся всё заново доказывать.
― Гол в финале Кубка ― самый важный гол в карьере?
― Да, мы выиграли трофей.
― Уснуть удалось?
― Нет, конечно. Мы не спали. Это был взрыв эмоций. Мне очень хотелось наконец выиграть трофей со «Спартаком», хотелось поднять что-то над головой уже. Вся страна была счастливая. Момент с пением «Знаешь ли ты» войдёт в топ-3 момента в жизни. Это не передать словами, только пережить.
После кубкового финала
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
― Когда Ваноли ушёл, не было мыслей: «Только выиграли трофей, а тренер опять уходит»?
― Были, я всё-таки в «Спартаке» три года, а уже было четыре тренера. Но такая ситуация произошла. Паоло можно было понять. Нельзя сказать, что в «Спартаке» все привыкли к смене тренеров ― это всегда стресс. Но в этот раз все полегче перенесли.
― С «Химками» играл без Промеса. Тяжелее?
― 5:0 выиграли. Понятно, что Квинси в хорошей форме. Когда такой игрок на поле, всегда легче. Может, восемь забили бы, будь он в составе. Сейчас он в своей лучшей форме после возвращения в «Спартак».
― Он хорошо по-русски говорит?
― Всё понимает, знает элементарные слова.
― Круче Фернандеса?
― Марио тоже понимает. Думаю, они на одном уровне.
― Квинси самый эмоциональный в «Спартаке»?
― Смотря где. На тренировках специально друг друга поджигаем: был ли фол, офсайд или гол. Но лидер раздевалки всё-таки Джикия – на правах капитана.
― Лучший капитан в твоей карьере?
― Да. Георгий может и напихать, и успокоить. Очень добрый человек, всегда всем поможет ― массажисту, повару. К нему все обращаются за помощью.
Александр Соболев и Георгий Джикия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
― Кто тебе больше всего нравится из молодых в «Спартаке»?
― Литвинов молодец. Ещё мне очень нравится Пруцев. Как только мяч получает, всегда двигает его вперёд, очень работоспособный ― суперский полузащитник. Ещё год-полтора, обрастёт мясом ― будет топом. Ещё и парень хороший.
― С Бакаевым сейчас общаешься?
― Ну так ― скорее нет, чем да.
― Обидно, что он на лавке сидит?
― Это его выбор. Не знаю, почему со «Спартаком» не договорились. Для любого клуба было бы обидно потерять такого игрока, но это его карьера.
Как Соболев воспринял перепалку Абаскаля и Федотова и почему он затыкал рот Кордобе?
― Сейчас эмоции дерби с ЦСКА улеглись. По- прежнему считаешь, что в моменте с фэйр-плей Гаич был не прав?
― Неоднозначная ситуация. И Рома в динамике не выбил мяч, и Милан был не прав. Зобнин сам сказал, что надо было мяч выбить, и всё, а Гаич, возможно, ничего и не видел. Момент не из лёгких.
― Как воспринял перепалку между Федотовым и Абаскалем?
― Так бывает. Мы на поле ― они на бровке. Я считаю, что их дисквалифицировали неправильно. Ни Федотова, ни моего тренера не надо было наказывать. Это же эмоции. Вспомни, что делали Тедеско с Гончаренко: прыгали, кусали друг друга. Это футбол, самые настоящие эмоции.
― То есть тебя как игрока «Спартака» «Езжай домой» от Федотова в адрес Абаскаля не зацепило?
― Думаю, что после игры они остыли, ровно как футболисты. Один одно сказал, второй другое ― один на русском, другой на английском. Так случается.
― Пенальти был на тебе в первом тайме?
― 100% пенальти. Я находился в штрафной, мяч был под контролем. Зачем мне падать просто так, если я могу расстреливать вратаря с семи-восьми метров?
― Карасёв как-то объяснил решение?
― Никак. Но я и не спрашивал, и так было всё понятно. Мне очень нравится формулировка: «Контакт не на пенальти». Когда ты находишься в штрафной, ты думаешь, как пробить, как убрать защитника ― достаточно малейшего касания, чтобы потерять равновесие. А здесь человек меня схватил и вместе со мной упал.
― Как изменили игру в перерыве? Кажется, что Абаскаль ― гений замен. Вы часто переворачиваете матчи во вторых таймах.
― Нашёл нужные слова. Тому же Зиньковскому сказал, условно: «Выходи, разрывай фланг, делай, что хочешь». Нас успокоил, сказал: «Как забьёте первый, сразу забьёте и второй».
― Кстати, об эмоциях. Тебе любят припоминать момент из этого сезона, когда ты затыкал рот Кордобе.
― Человек показывает жестами, что мне надо дать жёлтую карточку. Я и показал ему: «Что ты рассказываешь?» Я к этому спокойно отношусь. Если мне там надо было жёлтую давать, то и ему тоже. Да, я ударил локтем, но не надо лишний раз ничего просить. Судья сам разберётся.
Александр Соболев и Джон Кордоба
Фото: Кадр трансляции
Какие судьи бесят Соболева, а кто из арбитров ― лучший? И как теперь Александр относится к шуткам про дельфинов?
― Ты правда сходил в Астрахани в дельфинарий?
― Да нет, конечно, ха-ха.
― А хоть раз в жизни там был?
― Может, в Турции с ребёнком.
― Некоторые любят плавать с акулами. С дельфином бы поплавал?
― Не знаю, я рыбачить люблю.
Александр Соболев
Фото: spartak.com
― В какой момент ты начал реагировать на все эти шутки с иронией? По ощущениям тебя изначально это задевало.
― Вообще не задевало. Я уже говорил: когда я играл в Самаре, на мне больше всего фолили, но про это молчали. Стоило перейти в «Спартак» ― сразу начали говорить. Я никак к этим шуткам не отношусь. Есть хейтеры, иногда хочется их позлить, отсюда эта история с дельфином.
― А когда клубы это обыгрывают в своих роликах, как это сделал «Рубин» в прошлом сезоне, задевает?
― Я тогда «Рубину» забил и показал всё на поле. А после пусть делают всё, что хотят.
― Как ты видишь эту историю со своей стороны? Ты согласен, что иногда приукрашиваешь, или реально часто фолят?
― Часто фолят. Но опять же мне вообще плевать. Кто-то что-то сказал, и началось. Да пожалуйста, называйте хоть касаткой, хоть дельфином, хоть динозавром. Я делаю свою работу: забиваю голы, отдаю голевые, работаю на команду.
― Сейчас арбитры не всегда замечают фолы на Комличенко. Ты замечаешь, что тебя судят пристальнее остальных?
― Не замечал. Тем более сейчас есть VAR. Хотя тоже есть вопросы. Сначала к нам приходят, объясняют трактовки эпизодов, а потом в дерби Ермаков прыгает в ногу, а это, оказывается, жёлтая карточка. Зачем тогда показывать нам такие же моменты, в которых дают красную?
― Ты VAR «разбил» во время празднования после гола «Крыльям». Накипело?
― Давно хотел так сделать. Мне не нравятся определённые моменты с VAR, но я очень давно думал так отпраздновать ― просто вспомнил.
― С какими судьями тебе наиболее комфортно находиться на поле?
― В плане того, как судьи общаются с футболистами, это Серёжа Карасёв и Паша Кукуян. Больше никого не смогу назвать. Скажу так: в РПЛ есть судьи, которые думают, что они главные на поле. Хотя на деле всё не так ― они помощники на поле. И вот эти арбитры зачастую так общаются с футболистами, что возникают вопросы.
― У тебя был недавно спич, что на поле и в жизни Соболев отличается.
― Да, абсолютно два разных человека. На поле я агрессивный, злой, фолю и ругаюсь. В жизни вообще не ругаюсь, не конфликтую и даже не кричу.
― Фанаты переживают, что ты из-за этой страсти получаешь жёлтые на ровном месте. Ты себя за это ругаешь?
― Нет. Сейчас я пропустил только одну игру, Квинси тоже пропустил. Все говорят про какие-то красные. Но всего одна красная в карьере, и та не по делу – с «Ахматом».
Зачем Соболев поставил брекеты и как это вредит на футбольном поле?
― В какой момент ты решил поставить себе брекеты?
― Как-то само пришло. Понял, что пора сделать зубы. Думаю, ещё годика полтора мне так ходить.
― Неприятная история?
― Очень. У меня были сильно кривые зубы. Я к зубному каждый раз еду как на казнь. Я их боюсь с детства. Хоть анестезию делай, я всё равно из кабинета весь мокрый выхожу.
― У тебя с детства эта проблема?
― Да, молочные выпали, коренные полезли, и понеслось.
― Не комплексовал?
― Нет. Просто решил исправить.
― У меня другу с брекетами недавно попали мячом в лицо во время игры в футбол ― всё было в крови. У тебя с этим как?
― На тренировке недавно Чернов случайно попал рукой по лицу, теперь у меня от брекетов две дырочки. А когда улыбаешься или ещё что-то делаешь, брекет может застрять в этой ранке ― больно.
― Мячом не попадали?
― С «Локомотивом» прямо в лицо попали ― всё было разбито, всё в крови.
Александр Соболев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Почему Александр был готов бросить футбол и зачем ему команда в Медиалиге?
― Что тебе даёт медиафутбол?
― Возникла идея создать свою команду, все об этом говорят, хотя сейчас уже поменьше. Когда ты смотришь ― это одно, но когда ты начальник команды ― вообще другое. Я сейчас вообще не смотрю Медиалигу, я занимаюсь только командой, набираю состав, надо за всем следить. Надо решать много организационных моментов.
― Не пожалел?
― Нет, это прикольно. Попробовал себя в роли руководителя команды, веду переговоры, делаю трансферы.
― Почему в какой-то момент решил отстраниться?
― Была проблема с заявками ― неоднозначная для команд. Кому-то делали поблажки, кому-то нет. Мы встречались, обсуждали, формировали состав, а на первой игре я увидел, что «Бей Беги» не разрешили заявить профессионалов, а другим разрешили. Не понял почему ― поэтому психанул.
Александр Соболев на матче Медиалиги
Фото: vk.com/mfcbeybegi
― Тебе не кажется, что вайб медиафутбола уже потихоньку убивают?
― Его уже нет. Сейчас медийным футболистом считается любой бывший игрок РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, который что-то делает на камеру. Раньше же весь прикол был в том, что музыкант мог выйти против пловца, а сейчас обычный футбол бывших игроков. Гораздо больше стало игры на результат.
― Дорого содержать команду?
― Достаточно. У нас бюджет на уровне команд ФНЛ-2.
― Некоторые говорят, что уровень Медиалиги уже на одном уровне с ФНЛ-2.
― Бывало, что нынешние игроки ФНЛ-2 звонили и говорили, что хотят у нас играть. Прокоп сейчас уехал в «Ботев», но я считаю, что Медиалига не продвижение в твоей карьере. Если ты пришёл в медиафутбол, то ты закончил футбольный путь.
― Тебе в детстве много приходилось преодолевать на футбольном пути?
― Конечно. Я до 18 лет никому нужен не был: и в ЦСКА на просмотре был, и в «Локомотиве», и в «Анжи» ― почти всю Россию объездил.
― В какой момент всё изменилось?
― Когда взяли в «Томь». Там в меня поверили.
― Был момент, когда хотел бросить футбол?
― Перед Томском как раз. Думал, если и тут не получится, то это будет последняя попытка. Играл бы где-нибудь в Барнауле.
― А потом в Медиалигу.
― Думаю, там бы я не был нужен.
― В какой момент понял, что добьёшься своего?
― Да всегда есть трудности: при Тедеско то играл, то не играл, при Витории был неудачный период, при Ваноли. Сложности всегда присутствуют ― я просто терплю и работаю. Я мог бы жаловаться, но я не из тех, кто будет это делать публично.
Александр Соболев в «Томи» и «Спартаке»
Фото: «Чемпионат»
Как Соболев отнёсся к уходу Федуна из «Спартака»?
― Уход Федуна ― главное потрясение для «Спартака» XXI века?
― Пожалуй, да. Но мы не ощущаем, что он ушёл, потому что он постоянно с нами на связи, заходит в раздевалку. Скоро будет общий ужин. Так что он присутствует в жизни команды, как будто и не продавал клуб.
― Переписывался с ним?
― С днём рождения поздравляю, после ухода тоже поблагодарил за всё ― не больше. Он мог поздравить с победой, похвалить за гол ― ничего такого.
― Fan ID сейчас самая угнетающая история в российском футболе для тебя?
― Да.
― Когда тебе последний раз было кайфово от фанатов?
― На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты ― было бы круче. В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно. По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке ― две разные истории.
― Комличенко рассказывал, что не может дочку сводить на футбол из-за этого. У тебя подобные истории были?
― Как раз в Ростове. Взял три билета друзьям. В итоге мне сказали, что каждый билет нужно на Госуслугах перебивать на каждого отдельного человека. В итоге я такой: ладно, останетесь вы без футбола, ребята. Не хотелось этим заниматься, всё очень долго и муторно.
― Ты веришь, что единый голос может изменить ситуацию?
― Посмотрим, пока нет никакого понимания. Плохо, что люди не ходят на футбол. Чтобы купить билет, тебе нужно выполнить 300 шагов. Везде камеры.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В чём изменилась жизнь Соболева после 24 февраля и в какую европейскую лигу он теперь хочет уехать?
― За эти восемь месяцев после 24 февраля ты изменился по-человечески?
― Мне кажется, каждый маленько изменился. Это непростая ситуация для всех. Кто бы что ни говорил ― всегда об этом думаешь, размышляешь, как и что будет. Так что да ― я изменился. Вроде бы такой же человек, а тревога постоянно с тобой присутствует.
― Ты стал меньше читать новости?
― Сначала, когда всё только началось – читал каждый день. Потом перестал это делать, потому что с ума можно сойти.
― Баринов после Киргизии говорил, что ему тяжело концентрироваться на футболе на 100%.
— В Бишкеке все не думали о футболе на 100%. Разговоры тогда были только об одном ― ситуации, которая тогда началась. У каждого в голове это сидело, влияло на игру с Киргизией. Потом со временем это как-то уходит. Но фон всё равно остаётся.
Александр Соболев в сборной России
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
― Страх был за это время?
― Конечно. И страх, и тревога ― всё это есть.
― Но по гимну сборной скучал?
― У меня вообще мечта была услышать его, именно стоя на поле. Я же в Бишкеке это впервые ощутил. Хотя, конечно, если бы это был чемпионат мира, были бы другие эмоции. Но всё равно: играть за сборную ― престиж.
― Ты сразу понял, что нас отстранят от еврокубков и чемпионата мира?
― Да, как только всё началось, сразу стало понятно.
― Просто все так ждали матча с командой Тедеско.
― Да. Я, кстати, уверен, что мы «Ред Булл» бы прошли. В Германии бы как-нибудь отпинались, а дома на эмоциях бы получилось. Ладно, не буду говорить, что уверен. Но шансы бы точно были бы.
― Тедеско не писал?
― Написал: «Готовьтесь, мы едем». Он ответил: «Надеюсь, ты будешь в хорошей форме».
Александр Соболев и Доменико Тедеско
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
― Когда ты был в Томске, говорил, что готов уехать в условный «Вест Бромвич» за любые деньги. Сейчас подход такой же?
― Будет предложение ― будем смотреть. Но мечта поиграть в Европе осталась ― 100%. Просто понимаю, что сейчас это будет тяжело сделать.
― Куда? В Англию?
― Сейчас чуть позврослел ― в Англию уже не очень хочу. Лучше в Италию или Германию.
― Каррера недавно оценил тебя в 20 миллионов евро. Разбирается?
― Может, завысил чуть-чуть. А может, и сильно, ха-ха.
― За время в «Спартаке» не слышал об интересе из Европы?
― В «Спартаке» ― нет. Когда был в Самаре, была реальная история с «Кристал Пэлас». Не хватило матчей за сборную. Я знал, что меня хотят.
― Нынешний Александр Соболев уже готов к топ-5 чемпионатам?
― Попаду ― будет понятно.
― Что нужно сделать, чтобы уехать?
― Когда играли в Лиге Европы, я думал об этом. Я забил в пяти играх четыре. Думал, что если «Ред Булл» что-то заковыряю, то, может, и появится вариантик.
Александр Соболев после гола «Наполи»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
― А если в Турцию?
― Только если ради еврокубков. Максимально спорный вариант.
― Скоро чемпионат мира. Нет мыслей, что сейчас был бы основным в Катаре?
― Недавно подумал, что был бы в обойме. Жалко, что не сыграем на чемпионате мира, чемпионате Европы. Тот же Джикия возрастной, ему сейчас исполнится 29. Возможно, у него шанса больше уже никогда и не будет. Не знаю, может, он, конечно, до 45 будет играть.
― А способен?
― Да. Он только говорит, что рано закончит.
― Как должны пройти ближайшие годы карьеры, чтобы ты был доволен?
― Как можно больше титулов выиграть со «Спартаком».
― При таком «Зените» это реально?
― Посмотрим. Понятно, что состав у них сильнее, мастерство выше ― это не новость.
― Кто принципиальнее ― «Зенит» или ЦСКА?
― ЦСКА. Дерби ― самая главная игра. Это все скажут. «Зенит» ― просто матч. Его называют дерби двух столиц, но это не дерби, а обычная игра.
― Что надо сделать «Спартаку», чтобы приблизиться к «Зениту»?
― Выигрывать каждую игру ― тогда всё будет. Сейчас отрыв семь очков. Понятно, что и мы будем терять, и они. Кто меньше потеряет ― тот выиграет. Сейчас чемпионство со «Спартаком» ― моя главная мечта.
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