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Юран объяснил попадание Пиняева в расширенный состав сборной России перед Таджикистаном

Юран объяснил попадание Пиняева в расширенный состав сборной России перед Таджикистаном
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Российский тренер Сергей Юран прокомментировал попадание полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Если Пиняева вызывают в расширенный состав сборной, значит, заслужил своей игрой. Молодой возраст здесь ни при чём. Если тебе дано и есть данные от природы играть в стартовом составе, то надо приглашать и смотреть. Надо смотреть в будущее, потому что мы три года вне международных соревнований.

Нужно смотреть и на возраст. Если нас допустят через три года, то надо смотреть средний возраст, чтобы он был 25-27 лет, а не 35. Надо смотреть молодёжь, поэтому попадание Пиняева в расширенный состав — хорошее решение», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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