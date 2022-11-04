Шерингем: если «Тоттенхэм» будет продолжать так играть, Кейн может перейти в «Баварию»

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Тедди Шерингем высказался о возможном переходе форварда «шпор» Гарри Кейна в стан мюнхенской «Баварии».

«Переход Кейна в «Баварию» был бы интересным. Я никогда не рассматривал возможность своего перехода в «Баварию», если уж на то пошло, Кейн должен рассматривать возможность трансфера в «Барселону» или «Реал» Мадрид. Но кто знает, «Бавария» — отличная команда и каждый год выигрывает чемпионат Германии. Год назад Кейн думал, что перейдёт в «Манчестер Сити», но этому не суждено было сбыться. Если «Тоттенхэм» продолжит играть так, как играет сейчас, Гарри может подумать, что «Бавария» — это шаг вперёд», — приводит слова Шерингема OLBG.

Кейн провёл 405 игр за «Тоттенхэм», в которых забил 259 голов. Контракт английского форварда с лондонской командой истекает в конце сезона. По слухам, футболист может перейти в «Баварию» свободным агентом.

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