Кейн — о выходе «Тоттенхэма» в плей-офф ЛЧ: не хотелось после чемпионата мира играть в ЛЕ

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов. Вчера, 1 ноября, «шпоры» на выезде обыграли «Марсель» со счётом 2:1 и обеспечили себе первое место в группе.
«Нам крайне важно было сделать это перед чемпионатом мира. Если бы мы вылетели, это был бы очень болезненный удар, потому что ты знаешь, что возвращаться с чемпионата мира и играть в Лиге Европы – это совсем не то, что хотелось бы делать. Поэтому нам жизненно важно было пройти дальше.
До чемпионата мира осталось ещё три игры, поэтому я надеюсь, что мы сможем использовать победу в Марселе, чтобы уверенно финишировать на этом отрезке. Если мы сможем выиграть встречи в Премьер-лиге и пройти дальше в Кубке лиги, то это будет действительно хорошая половина сезона», — приводит слова Кейна издание The Sun.
В английской Премьер-лиге «Тоттенхэму» до перерыва на чемпионат мира предстоит сыграть с «Ливерпулем» и «Лидсом», а в Кубке лиги соперником «шпор» будет «Ноттингем Форест».
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
- 2 ноября 2022
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:35
-
18:31
-
18:30
-
18:17
-
18:06
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:46
-
16:36
-
16:36
-
16:32
-
16:21
-
16:14
-
16:07
-
16:06
-
15:51
-
15:37
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
15:07
-
15:05
-
14:48