Кейн — о выходе «Тоттенхэма» в плей-офф ЛЧ: не хотелось после чемпионата мира играть в ЛЕ

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов. Вчера, 1 ноября, «шпоры» на выезде обыграли «Марсель» со счётом 2:1 и обеспечили себе первое место в группе.

«Нам крайне важно было сделать это перед чемпионатом мира. Если бы мы вылетели, это был бы очень болезненный удар, потому что ты знаешь, что возвращаться с чемпионата мира и играть в Лиге Европы – это совсем не то, что хотелось бы делать. Поэтому нам жизненно важно было пройти дальше.

До чемпионата мира осталось ещё три игры, поэтому я надеюсь, что мы сможем использовать победу в Марселе, чтобы уверенно финишировать на этом отрезке. Если мы сможем выиграть встречи в Премьер-лиге и пройти дальше в Кубке лиги, то это будет действительно хорошая половина сезона», — приводит слова Кейна издание The Sun.

В английской Премьер-лиге «Тоттенхэму» до перерыва на чемпионат мира предстоит сыграть с «Ливерпулем» и «Лидсом», а в Кубке лиги соперником «шпор» будет «Ноттингем Форест».

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