Президент РФС Дюков: разрыв между женским и мужским футболом сокращается

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о женском футболе после финального матча Кубка России, в котором ЖФК ЦСКА обыграл «Зенит» (2:1).

«Мы видим рост популярности женского футбола не только в мире, но и в России. Разрыв между женским и мужским футболом есть, но он сокращается. У женского футбола большое будущее. Уверен, многие из тех, кто пришёл на стадион, будут ходить в следующем сезоне на матчи Суперлиги.



Для нас это направление очень важно. Мы делаем многое как для развития профессионального женского футбола, так и массового. Всё большее количество девочек занимаются футболом в школе — 40% из всех, кто выбрал третий урок физкультуры на базе футбола — девочки. Со своей стороны РФС всячески мотивирует и стимулирует клубы создавать секции женского футбола в академиях, поэтому я не сомневаюсь, что в ближайшее время матчей с таким уровнем игры и накалом будет становиться всё больше», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС на официальном сайте.