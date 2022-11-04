Президент РФС Дюков: разрыв между женским и мужским футболом сокращается

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о женском футболе после финального матча Кубка России, в котором ЖФК ЦСКА обыграл «Зенит» (2:1).
«Мы видим рост популярности женского футбола не только в мире, но и в России. Разрыв между женским и мужским футболом есть, но он сокращается. У женского футбола большое будущее. Уверен, многие из тех, кто пришёл на стадион, будут ходить в следующем сезоне на матчи Суперлиги.
Для нас это направление очень важно. Мы делаем многое как для развития профессионального женского футбола, так и массового. Всё большее количество девочек занимаются футболом в школе — 40% из всех, кто выбрал третий урок физкультуры на базе футбола — девочки. Со своей стороны РФС всячески мотивирует и стимулирует клубы создавать секции женского футбола в академиях, поэтому я не сомневаюсь, что в ближайшее время матчей с таким уровнем игры и накалом будет становиться всё больше», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС на официальном сайте.
- 4 ноября 2022
-
23:20
-
23:17
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:32
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:17
-
21:11
-
21:02
-
20:58
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:30
-
20:21