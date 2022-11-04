«Зенит» сыграл в финале Кубка России в Санкт-Петербурге. Но всё закончилось сенсацией!

Женский ЦСКА забил два гола и взял свой первый трофей в этом году. Какая же огненная развязка при почти 19 тысячах болельщиков!

«Газпром Арена» впервые приняла матч женских команд и свой первый кубковый финал (в июле мужские «Зенит» и «Спартак» сыграли здесь в матче за Суперкубок) и собрала 18 702 зрителя. Это новый рекорд в истории женского футбола России и внушительная цифра даже для нынешнего сезона мужской РПЛ.

«Зенит» и ЦСКА подошли к этому матчу с равной статистикой: в истории этого противостояния девять матчей, по три победы на счету каждой команды — все три победы петербурженок случились в этом сезоне Суперлиги. Для «Зенита» он — чемпионский, а ЦСКА взял серебряные награды.



Дополнительная интрига матча – за несколько туров до конца сезона Александр Григорян покинул ЦСКА, а на пост главного тренера вернулся Максим Зиновьев, уже бравший Кубок России с командой в 2017 году. Кстати, и ЦСКА, и «Зенит» — финалисты двух прошлых розыгрышей Кубка, но в последних двух сезонах сильнейшим был «Локомотив». В этом году «Локо» покинул турнир в полуфинале.

«Зенит» — ЦСКА Фото: vk.com/rfsruofficial

Эмоций этому финалу добавляло и место его проведения: в ходе жеребьёвки РФС был выбран Санкт-Петербург, чуть позже стало известно, что матч примет основной стадион «Зенита» – «Газпром Арена». Что, естественно, не понравилось москвичам.

Что запомнилось больше всего? Невена Дамьянович врезалась в Ану Диаш шипами с пугающей хладнокровностью, Ксения Коваленко разбила челюсть до крови и вернулась в игру всего через пару минут, Надежда Смирнова выдала две идеальные подачи с углового. А ещё Татьяна Петрова и Габи Онгене забили красивейшими дальними ударами. «Зенит» отыграл один мяч в первые минуты второго тайма, а на последних секундах матча нервно расстреливал ворота Елизаветы Щербаковой. Крутой финал? Однозначно!

Ксения Коваленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первый тайм был полностью за ЦСКА — как будто домашние трибуны «Газпром Арены», наоборот, добавили напряжения футболисткам «Зенита». Как в перерыве призналась Любовь Кипяткова, петербурженки не смогли успокоиться, наладить взаимодействие и сдулись эмоционально. Франциска Ордега была близка к тому, чтобы открыть счёт в первые 10 минут, но результат сегодня сделали стандарты. Надежда Смирнова, восстановившись после разрыва крестообразной связки только к концу сезона, исполнила два идеальных угловых. Сперва Татьяна Петрова забила издали:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

А в концовке тайма Габи Онгене выдала пушку. Просто посмотрите! Кстати, камерунская нападающая отпраздновала гол в стиле Криштиану Роналду.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» вернулся в игру в первые две минуты после перерыва – и тут тоже гол с углового. Ксения Цыбутович затолкала мяч в ворота после стандарта. Потом тоже стёрла кровь с лица после жёсткого стыка и продолжила играть.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Кстати, несмотря на количество фолов и несколько кровавых столкновений, жёлтые карточки появились только на последних минутах основного времени матча. Предупреждение от Ксении Горячевой досталось только Невене Дамьянович.



Сегодня казалось, что расклады не на стороне ЦСКА — от места проведения до недавних перестановок в команде. Да и статистика личных встреч в этом сезоне была на стороне чемпионок – у «Зенита» три победы и одна ничья. Но всё закончилось сенсацией – красно-синие устроили крутейшее шоу и добавили в свою коллекцию второй Кубок России.