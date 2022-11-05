Главный тренер «Зенита» Семак: феномен «Ахмата»? Ничего особенного нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поздние замены в проигранном матче с грозненским «Ахматом», а также высказался о сопернике.

«Поздние замены? Рисунок игры не требовал больших изменений. Оказывали давление, создавали моменты, ждали, что можем забить мяч. И в концовке выпустили свежих игроков.

Феномен «Ахмата»? Думаю, ничего особенного нет. Мы теряли очки с «Рубином», позднее с «Сочи». Так что каждый год появляется такая команда», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ахмата». Благодаря этой победе грозненский клуб набрал 26 очков и поднялся на пятую позицию турнирной таблицы чемпионата. «Зенит» остался на первой строчке, имея в активе 39 очков.