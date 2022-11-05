Сергей Семак объяснил поражение «Зенита» от «Ахмата»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении питерцев в матче с «Ахматом» (1:2).
«К сожалению, начало матча повлияло на ход всего. Первый тайм мы провалили, действовали безобразно в обороне. Во втором тайме играли хорошо, могли забивать больше, но сегодня не получилось.
Первые десять минут? Надо посмотреть и сделать какие-то выводы. Как мы перестраивались и играли в обороне — это было тяжёлое зрелище. Во втором пропущенном голе виноват Дима на все 100 процентов. К сожалению, он выглядел очень неуверенно. Но и вся линия обороны давала много пространства за спиной. Но во втором тайме было много моментов. Он был хороший с точки зрения качества игры», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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