Сергей Семак объяснил поражение «Зенита» от «Ахмата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении питерцев в матче с «Ахматом» (1:2).

«К сожалению, начало матча повлияло на ход всего. Первый тайм мы провалили, действовали безобразно в обороне. Во втором тайме играли хорошо, могли забивать больше, но сегодня не получилось.

Первые десять минут? Надо посмотреть и сделать какие-то выводы. Как мы перестраивались и играли в обороне — это было тяжёлое зрелище. Во втором пропущенном голе виноват Дима на все 100 процентов. К сожалению, он выглядел очень неуверенно. Но и вся линия обороны давала много пространства за спиной. Но во втором тайме было много моментов. Он был хороший с точки зрения качества игры», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.