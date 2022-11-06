В «Реале» не видят будущего для Эдена Азара, его купили за € 100 млн

Атакующий полузащитник «Реала» Эден Азар больше не входит в планы мадридского клуба, сообщает Marca.
В текущем сезоне бельгиец провёл всего шесть матчей за «сливочных», что свидетельствует о роли Азара в команде Карло Анчелотти. По информации источника, Азар не собирается покидать «Реал», а в клубе не будут навязывать ему такое решение, но и получать игровую практику бельгиец не будет. Мадридцы хотят посмотреть, придаст ли Азару новый импульс удачное выступление на чемпионате мира в Катаре.
Перед трансфером из «Челси» в «Реал» стоимость Азара составляла около € 150 млн, а сейчас не превышает € 12 млн. «Сливочные» заплатили английскому клубу около € 100 млн за переход футболиста.
В шести матчах за команду Карло Анчелотти в этом сезоне Азар забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Рюдигер грубо влетел в ногу Азара на тренировке «Реала»:
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