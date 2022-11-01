Эден Азар может перейти в «Астон Виллу»
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Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, в услугах бельгийца заинтересована «Астон Вилла». В Эдене лично заинтересован новый главный тренер клуба Унаи Эмери. Он видит в форварде основообразующего футболиста. Сам Азар заинтересован в смене обстановки после окончания чемпионата мира 2022 года.
Сейчас в бирмингемском клубе выступает бывший игрок «Барселоны» и «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. В испанском чемпионате лидируют «сливочные», в их активе 32 очка после 12 матчей.
«Реал» в меньшинстве сыграл вничью с «Жироной»
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