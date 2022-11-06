«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги
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Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором махачкалинское «Динамо» на домашнем поле принимало казанский «Рубин». Встреча закончилась победой казанского клуба со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте усилиями ганского нападающего «Рубина» Джоэля Фамейе.
Благодаря этой победе «Рубин» набрал 30 очков после 17 туров и вышел на второе место в турнирной таблице Первой лиги, разделяя его с красноярским «Енисеем». Возглавляет турнирную таблицу «Алания», на счету которой 35 очков после 16 матчей. Сегодня клуб из Владикавказа на выезде играет с «Балтикой».
Что касается «Динамо», то махачкалинский клуб после 17 туров имеет в своём активе 22 очка и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.
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