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«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги

«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги
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Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором махачкалинское «Динамо» на домашнем поле принимало казанский «Рубин». Встреча закончилась победой казанского клуба со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте усилиями ганского нападающего «Рубина» Джоэля Фамейе.

Благодаря этой победе «Рубин» набрал 30 очков после 17 туров и вышел на второе место в турнирной таблице Первой лиги, разделяя его с красноярским «Енисеем». Возглавляет турнирную таблицу «Алания», на счету которой 35 очков после 16 матчей. Сегодня клуб из Владикавказа на выезде играет с «Балтикой».

Что касается «Динамо», то махачкалинский клуб после 17 туров имеет в своём активе 22 очка и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Россия - Мелбет Первая лига. 17-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Фамейе – 87'
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