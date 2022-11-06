«Балтика» обыграла «Аланию» в матче Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором калининградская «Балтика» на домашнем поле принимала владикавказскую «Аланию». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 25-й минуте усилиями Владислава Лазарева. В концовке первого тайма Гедеон Гузина удвоил преимущество калининградского клуба. В концовке встречи «Алании» удалось сократить отставание благодаря голу Николая Гиоргобиани, однако на большее гостей не хватило.
Это поражение стало для «Алании» первым с августа 2022 года и вторым в нынешнем сезоне Первой лиги.
Благодаря этой победе «Балтика» набрала 32 очка после 17 туров и вышла на второе место в турнирной таблице Первой лиги. Возглавляет турнирную таблицу по-прежнему «Алания», на счету которой 35 очков после 17 матчей.
- 6 ноября 2022
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