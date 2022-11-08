ФИФА и УЕФА разрешили проведение матча России с Таджикистаном

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрили проведение товарищеского матча сборной России с национальной командой Таджикистана. Разрешение на организацию игры уже выдано, результат встречи будет учитываться при подсчёте рейтинга ФИФА.
«Мы получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», — цитирует представителей Федерации футбола Таджикистана информационное агентство ТАСС.
Напомним, в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора национальная команда России проведёт два товарищеских матча — с Таджикистаном (17 ноября) и с Узбекистаном (20 ноября).
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.
- 8 ноября 2022
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