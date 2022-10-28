Что известно о новом сопернике сборной России? Эта азиатская команда ещё хуже Кыргызстана

Начинает получать официальное подтверждение информация о том, что сборная России в ноябре может сыграть с Таджикистаном и Узбекистаном вместо Ирана и Боснии и Герцеговины. Пресс-служба РФС сообщила, что 17 ноября в Душанбе наша национальная команда проведёт спарринг с Таджикистаном. Рассказываем, что надо знать о ближайшем сопернике России по товарищескому матчу.

Какое место занимает Таджикистан в рейтинге ФИФА

Сборную Таджикистана трудно отнести к топовым даже в Азии. На сегодняшний день эта команда занимает лишь 108 место в рейтинге ФИФА. Для сравнения Кыргызстан, с которым Россия играла в сентябре, находится на 95 месте.

Сильнейшая азиатская сборная – Иран. За ним в рейтинге ФИФА идут Япония, Южная Корея, Австралия, Катар, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Оман, Узбекистан, Катар, Иордания, Бахрейн, Сирия, Палестина, Кыргызстан, Вьетнам, Ливан, Индия и наконец Таджикистан. При этом нынешнее положение «персидских львов» едва ли не лучшее за все годы. Выше национальная команда Таджикистана находилась в 2013-м, когда занимала 106 место. Самую крупную победу в истории эта сборная одержала над Гуамом (16:0), а самое крупное поражение потерпела от Японии (0:8).

На каких крупных турнирах участвовала сборная Таджикистана

Сборная Таджикистана никогда не пробивалась в финальную стадию чемпионатов мира и вряд ли сделает это в ближайшем будущем. В квалификации ЧМ-2022 команда не сумела преодолеть второй отборочный раунд, заняв в своей группе второе место вслед за Японией. Но, между прочим, Таджикистан обошёл Кыргызстан на три очка, а также Монголию и Мьянму. По дополнительным показателям «персидские львы» уступили пяти другим сборным, финишировавшим вторыми в остальных группах. Самое обидное, что Ливан оказался выше лишь за счёт чуть лучшей разницы мячей.

Более того, Кубок Азии – 2023 будет первым крупным соревнованием, на котором сыграет Таджикистан. Финальную стадию этого турнира ещё с прошлого розыгрыша увеличили до 24 команд, так что решить задачу стало проще. Таджикистан и Кыргызстан попали в квалификации Кубка Азии в одну группу и вместе прошли дальше, набрав по семь очков и переиграв Сингапур с Мьянмой.

Кто тренирует сборную Таджикистана

Имя главного тренера сборной Таджикистана вряд ли вам о чём-то скажет – Петар Шегрт. 56-летний специалист, родившийся в Хорватии и выросший в Германии, не был известным футболистом. Да и как тренер до топ-уровня не дотянул. В середине 1990-х Шегрт начинал помощником в «Бохуме» у Клауса Топмёллера. Поработав с молодёжками разных немецких клубов. Петар отправился в Австрию – там возглавлял «Леобен», «Рид» и «Винер Шпорт-Клуб». Потом при содействии того же Топмёллера оказался в Грузии: был скаутом и координатором первой сборной, тренировал молодёжную.

После этого немца занесло в Индонезию, где он в течение пары лет работал с парой команд. Следующая остановка в карьере Шегрта – боснийский клуб «Звезда». В ноябре 2015-го Петар принял сборную Афганистана, в марте 2018-го – Мальдивы, а в январе 2022-го – Таджикистан.

Кое-каких успехов хорватский немец в своей карьере добился. Например, грузинская молодёжка под его руководством победила дома Россию в квалификации чемпионата Европы – 2:0. А Мальдивы выиграли Кубок футбольной федерации Южной Азии. У Таджикистана при Шегрте пока достаточно хорошие результаты: пять побед при одной ничьей и одном поражении.

Петар Шегрт Фото: Supakit Wisetanuphong/Getty Images

Кто самый дорогой игрок сборной Таджикистана

Звёзд в сборной Таджикистана нет. Самый дорогой футболист страны, по версии Transfermarkt, – полузащитник софийского ЦСКА Парвизджон Умарбаев. Его оценивают в € 750 тыс. Интересно, что в 18 лет он оказался в России, в казанском «Рубине», но в основу не пробился. Зато сыграл пару матчей за юношеские сборные нашей страны.

В топ-3 по стоимости входят ещё два полузащитника – Алишер Джалилов из АГМК (Узбекистан) и Эхсон Панджшанбе из «Зоб Ахана» (Иран). Джалилов много лет провёл в России, был в академии «Локомотива», «Рубине», «Нефтехимике» и «Балтике» и тоже поиграл за наши юношеские сборные. У него даже восемь матчей в РПЛ.

В сборной Таджикистана есть и другие легионеры помимо этого трио. Её игроки выступают в Узбекистане, Молдавии, Эстонии, Беларуси, Индии и на Филиппинах, а 19-летний полузащитник Амадони Камолов вообще в Испании. Правда, в пятом дивизионе – за клуб «Паракуэльяс Антамира».

Кто из игроков сборной Таджикистана выступает в России

В РПЛ игроков из Таджикистана нет. Кандидат в национальную команду Алиджони Айни выступает за фарм-клуб «Краснодара». В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провёл два матча в Первой лиге.

За всю историю в чемпионате России сыграли 20 футболистов из Таджикистана. Наиболее известные из них – Рашид Рахимов, Игорь Черевченко, Мухсин Мухамадиев, Арсен Аваков, Юрий Батуренко, Олег Ширинбеков и Андрей Мананников.

С Россией сборная Таджикистана до этого не встречалась ни разу. Валерий Карпин, судя по всему, в последний раз приезжал в Душанбе в сентябре 1991 года на игру «Спартака» в чемпионате СССР с «Памиром» (2:2). Кстати, сборная Таджикистана принимает своих соперников на стадионе «Памир», который вмещает 20 тыс. зрителей.