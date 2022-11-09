Экс-игрок юношеской сборной России получит гражданство Армении

Полузащитник Эдуард Багринцев, ранее выступавший в составе юношеской сборной России по футболу, принял решение получить гражданство Армении и выступать за национальную команду этой страны. На клубном уровне Багринцев на данный момент защищает цвета словацкого клуба «Дубница».

«Я очень рад приехать в Армению, я подал документы для получения армянского паспорта. В ближайшее время я приеду, чтобы получить армянский паспорт. Очень жду вызова в сборную Армении», — приводит слова Багринцева Metaratings.

Напомним, 19-летний Багринцев является воспитанником московского ЦСКА. За основную команду армейцев он провёл один матч. Эдуард был заигран за юношеские сборные России разных возрастов. У футболиста есть основания для получения гражданства Армении, ведь его отец по национальности армянин, а мать — наполовину армянка.