Вячеслав Малафеев высказался о скандальной ситуации с Дмитрием Чистяковым в «Зените»

Бывший голкипер сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу ситуации с защитником сине-бело-голубых Дмитрием Чистяковым.

«От ошибок никто не застрахован. Я не знаю ни одного футболиста, который бы не ошибался. Со стороны может показаться, что его ошибка была нелепой, но это не так. Даже самые высококлассные игроки не забивают в пустые ворота или мажут пенальти. В обороне цена ошибки очень высока.

Если у Чистякова не будет никаких психологических проблем, то он может дальше спокойно играть за «Зенит». Не знаю, на чём было основано решение вывести Дмитрия из состава команды. Надеюсь, это было эмоциональное решение, а не фактическое. Хочется верить, что это решение не перечеркнёт карьеру игрока в «Зените», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.