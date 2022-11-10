Ловрен: сборная Хорватии может добиться большего, чем на ЧМ-2018. Почему нет?

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился эмоциями после вызова в национальную команду на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Очень рад, что сыграю на третьем чемпионате мира за карьеру! Если бы мне кто‑то в детстве сказал, что я пройду через три чемпионата мира, то ответил бы: «Да ну, не верю! Без шансов!» Ещё раз повторю: очень этому рад и очень горд. Думаю, что у нашей команды появилась прекрасная возможность показать, что мы можем сделать что‑то большее.
Большее, чем финал в России в 2018 году? Почему нет? Мы должны верить в это, верить в себя и команду. Всё в жизни возможно.
Мало времени на подготовку? С одной стороны, всем сборным будет действительно непросто из‑за нехватки времени для качественной подготовки, но с другой — все футболисты сейчас в хороших игровых кондициях, ведь мы только‑только перевалили за экватор клубного сезона. Все готовы играть. Так что в этой ситуации есть как плюсы, так и минусы», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».
Напомним, на турнире в России в 2018 году сборная Хорватии добилась лучшего результата в своей истории, завоевав серебро турнира. На чемпионате мира 2022 года хорваты сыграют в группе с Марокко, Канадой и Бельгией.
Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022:
- 10 ноября 2022
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