Футболист РПЛ едет на ЧМ–2022! В этой сборной Хорватии несколько близких России человек

Сборная Хорватии опубликовала окончательную заявку на предстоящий чемпионат мира в Катаре. В составе — несколько игроков, знакомых российским болельщикам по выступлениям в РПЛ.
В заявке сборной оказался защитник «Зенита»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен дебютировал за сборную Хорватии ещё в 2009 году. С того момента провёл за команду 71 матч и забил пять мячей. Предстоящий чемпионат мира станет для него уже третьим в карьере — ранее он ездил на турниры в Бразилию и Россию. Кроме того, в составе оказались три бывших футболиста РПЛ: Марио Пашалич выступал за «Спартак» (2017-2018), Никола Влашич — за ЦСКА (2018-2021), а Марко Ливайя — за «Рубин» (2014-2016).
Главная звезда
К 37 годам Лука Модрич собрал обширную коллекцию наград: пятикратный победитель Лиги чемпионов, трёхкратный чемпион Испании, четырёхкратный победитель клубного чемпионата мира. И это далеко не полный список. Модрича девять раз признавали лучшим футболистом Хорватии, а в 2018 году он стал серебряным призёром чемпионата мира и получил «Золотой мяч». Лука — первый, кто прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Эти два парня регулярно выигрывали «Золотой мяч с 2008 по 2017 год включительно. Успешное выступление Модрича на ЧМ-2018 (лучший футболист турнира) гарантировало ему звание игрока года. Чемпионат мира в Катаре станет для ветерана последним в карьере. Несколько недель назад Лука объявил, что завершит карьеру в сборной после мундиаля.
Лука Модрич
Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images
Средний возраст
Средний возраст сборной Хорватии — 27,4 года. Кстати, на предыдущем чемпионате мира эта цифра была идентичной. В заявке команды на чемпионат мира сразу восемь игроков, которым 30 или больше лет. Самый возрастной — Модрич (37 лет), самые молодые — Йошко Гвардиол и Лука Сучич (20). Первый играет за «РБ Лейпциг», второй — за «Ред Булл Зальцбург».
Самый дорогой футболист
Это как раз тот самый Гвардиол — защитник из «РБ Лейпциг». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 60 млн. С учётом того, что парню всего 20 лет, не исключено, что эта цифра ещё вырастет. Гвардиол перебрался в немецкий клуб из загребского «Динамо» в 2021 году, а сумма трансфера составила € 18,8 млн. Дебютировал за сборную Хорватии летом 2021-го, провёл уже 12 матчей и забил один мяч.
Йошко Гвардиол
Фото: MB Media/Getty Images
Памятная для всех российских болельщиков победа на «Уэмбли»
Сборная Хорватии завоевала любовь российских болельщиков в 2007 году. Тогда балканская сборная обыграла на «Уэмбли» англичан (3:2), хотя та встреча не имела для хорватов никакого турнирного значения. Благодаря этой победе сборная России получила путёвку на Евро-2008, который стал лучшим в её новейшей истории. Последние воспоминания от матчей с хорватами не самые приятные. Четыре года назад они обыграли нас по пенальти в четвертьфинале чемпионата мира, а в конце 2021-го — в решающем отборочном матче ЧМ-2022. Автогол Фёдора Кудряшова отправил хорватов на турнир в Катар, а сборную России — в стыковые матчи. Что было потом напоминать смысла нет.
Как Хорватия выступала на предыдущих чемпионатах мира
ЧМ в Катаре станет для хорватом шестым в истории. Трижды они завершали выступление по итогам группового этапа (2002, 2006, 2014), но дважды залетали в число призёров. В 1998-м команда добралась до бронзы, а четыре года назад в России остановилась в шаге от победы в турнире.
С кем хорваты сыграют на ЧМ-2022
Команда Златко Далича попала в одну группу с Бельгией, Канадой и Марокко. Бельгийцы на предыдущем ЧМ завоевали бронзовые медали, марокканцы — не вышли в плей-офф, канадцы не играли на чемпионатах мира с 1986 года.
- 23 ноября. Марокко — Хорватия. 13:00 мск.
- 27 ноября. Хорватия — Канада. 19:00 мск.
- 1 декабря. Хорватия — Бельгия. 18:00 мск.
- 9 ноября 2022
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