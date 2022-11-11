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«Барселона» может отказаться от подписания защитника на замену Жерару Пике

«Барселона» может отказаться от подписания защитника на замену Жерару Пике
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Левый защитник «Барселоны» Маркос Алонсо отлично проявил себя на позиции в центре обороны. Испанский клуб, который ранее намеревался подписать центрального защитника на замену завершившему карьеру Жерару Пике, может отказаться от этой затем как минимум до лета 2023 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

31-летний Алонсо перешёл в «Барселону» на правах свободного агента перед стартом сезона. В 12 матчах за команду он забил один мяч. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, но у клуба есть опция продления контракта.

Видеообзор. «Осасуна» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:

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