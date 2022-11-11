«Холанд против Мбаппе – один на один!» Пике предлагает сильно изменить правила футбола

Жерар Пике — снова в центре внимания. На прошлой неделе защитник объявил о завершении спортивной карьеры, а через несколько дней нахамил судье в матче Ла Лиги с «Осасуной» (2:1). Как итог — красная карточка в перерыве для игрока, находившегося в запасе. И вот теперь Жерар выступает за изменения футбольных правил.

Испанец считает, что это необходимо для повышения зрелищности. Он предлагает проводить овертаймы до «золотого» гола, убирая футболистов с поля. Нет, это не шутка. Если команды в плей-офф не выявили победителя в основное время, то в дополнительное, по мнению Пике, нужно сокращать численность составов.

«Некоторые правила, которые действуют годами, необходимо менять, — сказал Пике на канале Twitch популярного испанского стримера Ибая Льяноса. — Нужно искать новые варианты для привлечения внимания. Порой мне кажется, что футбольные матчи длятся слишком долго. Необходимо искать более забавные варианты. А сейчас ощущение, что футбольный продукт устарел».

Одна из идей вышедшего на пенсию защитника касается как раз проведения овертаймов: «Представьте: каждые три минуты с поля уходит по одному футболисту из обеих команд. Такая формула действует до тех пор, пока кто-то не забьёт. В конце, к примеру, нас может ждать игра Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в формате «один на один». Уверен, что люди будут смотреть на такое зрелище. А сейчас во время матчей они предпочитают звонить друзьям или сидеть в смартфонах».