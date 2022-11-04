Жерар Пике не стал легендой в футболе. Но «Барселона» его не забудет никогда

«И вот я вижу мяч, но понимаю, что могу отдать пас на Месси. И тогда у него будет хет-трик в «эль класико». Чёрта с два, шестой будет моим. А если нет, то и пять неплохо», – давайте начнём историю о карьере Жерара Пике именно с этих воспоминаний о голе в ворота «Реала» 13,5 лет назад. Вот вам скриншот эпизода в шакальном качестве трансляций того времени. Господи, разбираться в футболе с такой картинкой. Величие игроков «до 2K-эпохи» – это обман, созданный такими картинками.

Фото: Кадр из трансляции

«Барселона» приехала на «Сантьяго Бернабеу» и развалила его вместе с соперником. Тогда ещё никто не понимал, что «лысый шарлатан» Пеп перевернёт игру на десятилетия, а вернувшийся из Англии Жерар Пике станет одним из самых спорных парней в футболе. Тогда всем было просто весело. Начиналась новая эпоха, и Пике, по всем правилам родного языка, ставил двойные восклицательные знаки в первом предложении этой истории.

А теперь вот заканчивает. Под свист своих же трибун. И споры: а стал ли он легендой, с которой будут сравнивать новых защитников мирового футбола.

Я уверен, в карьере и жизни Пике прямо сейчас начинается самое интересное. Теперь он сможет говорить столько, сколько хочет. И никто не упрекнёт его в паршивой игре после любых слов. Испания (Каталония?) ещё получит свою версию Илона Маска, способную менять котировки акций одним твитом. В футболе Жерару часто было тесно и скучно, поэтому давайте зафиксируем: он совершенно точно не будет легендой этой игры. Но навсегда останется легендой «Барселоны».



Футбол ведь простая игра. Защитнику, чтобы войти в историю по спортивному принципу, надо провести карьеру в крови, кидаясь под мячи. Или забивать тогда, когда не ждут. А у «Барселоны» уже есть такой парень – Карлес Пуйоль. И у Испании есть такой – Серхио Рамос. И Пике, безусловно, никогда не был лидером, как первый. И никогда не был вовлечён в игру, как второй. Или наоборот.



Первые годы Жерара вообще в Испании считали персонажем анекдотов про глуповатого футболиста, кидающегося в болельщиков семечками с трибун. А после начала отношений с Шакирой признали новой версией Дэвида Бекхэма. Оба стереотипа Пике в итоге развалил, но навсегда остался легендой футбольного «Твиттера». Человеком, способным не написать ни слова, но подарить долгоиграющий мем:

Фото: Скриншот

Но где-то с 2015 года начался новый Пике: политик и бизнесмен. Тот самый, кто может поужинать с боссом Rakuten и в итоге буквально завести компанию титульным спонсором в «Барселону». Тот, кто завершает карьеру в сборной Испании из-за гражданской позиции по независимости Каталонии. Уезжающий прямо со своих игр на теннисный турнир, в который инвестировал. Берущий интервью на камеру у своих же партнёров.

Жерар Пике выиграл в футболе всё, но так вышло, что у Испании и «Барселоны» есть целое поколение игроков, про которых можно сказать то же самое. Помните, например, Педро Родригеса. Обладатель уникального достижения: забил во всех турнирах за календарный год, включая Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. А в итоге большинство не вспомнит, играет ли ещё Педро Родригес в футбол.

Педро Родригес Фото: Chris Brunskill / Marco Rosi — SS Lazio/Getty Images

Жизнь Пике за пределами футбола была всегда ярче. С детства, когда его толкал Луи ван Гал. С юности, когда он сжигал кроссовки Патриса Эвра в «Манчестер Юнайтед». Со зрелости, когда он няшкался с Ибрагимовичем и пытался манипулировать Неймаром через соцсети. А потом заработал денег на срыве трансфера Гризманна в клуб, где играл сам. В современной истории «Барселоны» как клуба Пике – на отдельной орбите. Про его дела вне поля можно писать книгу. А футбольную карьеру, если захотеть, можно уложить в три эмодзи: 👕🖐️🤷. От празднования гола в «эль класико» к «маните» там же. И к полному бессилия разводу руками – сами решайте, касается это только «Интера» или игры Жерара последние пару сезонов.



Пике заканчивает карьеру примерно так, как провёл её: неожиданно для всех, кроме себя. У него, безусловно, есть план, и каждая деталь этого решения была давно продумана. Чёрт, он даже тут снял короткометражку!

Жерар Пике Фото: fcbarcelona.com

Для некоторых футболистов окончание карьеры часто приводит к забвению и участию в Кубке Легенд. Поэтому и колонки получаются будто некрологами по футбольной карьере. Пике мы будем наблюдать и обсуждать постоянно. Говорят, он простил «Барселоне» € 52 млн долга по зарплате, которые были за клубом. Но «простить» в данном случае не значит «не получить». Пике, очевидно, планирует вернуться на «Камп Ноу» президентом клуба, и € 52 млн – серьёзная, но оправданная инвестиция.



Игроком Жерара обожали и ненавидели даже свои собственные болельщики. Как бизнесмен он может заставить обсуждать себя весь мир.