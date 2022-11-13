Месси — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Осером»

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 15-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет «Осер». Начало матча запланировано на 15:00. Команды огласили стартовые составы.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Рамос, Мукиэле, Хакими, Солер, Перейра, Верратти, Неймар, Мбаппе, Месси. Запасные: Серхио Рико, Битшиабу, Бернат, Кимпембе, Витинья, Заир-Эмери, Саншеш, Сарабия, Экитике.

«Осер»: Костиль, Жоли, Жубал, Жанвье, Менса, Равелсон, Туре, Сахи, Отре, Синайоко, Ньянг. Запасные: Леон, Бен, Бернар, Камара, М'Чангама, Эн, Да Кошта, Шарбонье, Перрен.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что Месси может покинуть расположение «ПСЖ» 7 или 8 ноября, чтобы отправиться в сборную Аргентины и заранее приступить к подготовке к чемпионату мира в Катаре.