Месси — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Осером»
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Сегодня, 13 ноября, состоится матч 15-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет «Осер». Начало матча запланировано на 15:00. Команды огласили стартовые составы.
«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Рамос, Мукиэле, Хакими, Солер, Перейра, Верратти, Неймар, Мбаппе, Месси. Запасные: Серхио Рико, Битшиабу, Бернат, Кимпембе, Витинья, Заир-Эмери, Саншеш, Сарабия, Экитике.
«Осер»: Костиль, Жоли, Жубал, Жанвье, Менса, Равелсон, Туре, Сахи, Отре, Синайоко, Ньянг. Запасные: Леон, Бен, Бернар, Камара, М'Чангама, Эн, Да Кошта, Шарбонье, Перрен.
Ранее в СМИ прошла информация о том, что Месси может покинуть расположение «ПСЖ» 7 или 8 ноября, чтобы отправиться в сборную Аргентины и заранее приступить к подготовке к чемпионату мира в Катаре.
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