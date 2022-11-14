Защитник «Монако» Аксель Дисаси заменит Кимпембе в заявке сборной Франции на ЧМ-2022

Защитник футбольного клуба «Монако» Аксель Дисаси включён в окончательную заявку сборной Франции на предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает Федерация футбола Франции.
Футболист «Монако» заменит в заявке национальной команды защитника «ПСЖ» Преснела Кимпембе, который не смог восстановиться после травмы должным образом.
24-летний Дисаси сыграл в 23 матчах за «Монако» во всех турнирах в этом сезоне, забив три гола и сделав четыре голевые передачи.
Ранее стало известно о том, что в заявку Франции на чемпионат мира также попал нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, который стал последним, 26-м футболистом, заявленным национальной командой.
Франция на турнире в Катаре сыграет со сборными Дании, Австралии и Туниса на групповом этапе.
Дети Луки Диня отпраздновали непопадание защитника в сборную
- 14 ноября 2022
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