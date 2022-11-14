«Лучше бы играли с кем-то вроде Испании». Нойер — о первом матче Германии на ЧМ

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался по поводу первой встречи своей команды на чемпионате мира в Катаре, в которой предстоит сыграть с Японией. Матч состоится 23 ноября, начало – в 16:00 мск.

«Мы должны быть осторожны. Лично для меня первая игра на турнире всегда самая важная. Япония — неудобная команда, которая играет очень дисциплинированно. В то же время они непредсказуемы из-за качеств своих отдельных игроков.

У нас есть несколько японских игроков в Бундеслиге. Мне трудно играть с такими командами. Я бы лучше предпочёл играть с кем-то вроде Испании, потому что мы их знаем, в таких случаях удаётся лучше подготовиться к противнику. Поэтому для нас первая игра будет трудной задачей. Но после этого мы будем знать, где находимся», — цитирует Нойера Bayern&Germany.

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