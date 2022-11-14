Нойер — о тренере Германии Флике: он знает, как обращаться с каждым игроком в отдельности

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями о возвращении в состав сборной Германии перед чемпионатом мира, а также рассказал о главном тренере команды Ханс-Дитере Флике.

«У нас, игроков «Баварии», сейчас всё хорошо, и мы возвращаемся в нужное русло. По крайней мере, так мне кажется. Мы просто должны взять это чувство с собой в Катар, привнести его в команду и передать другим игрокам.

Ханси [Флик] знает, как обращаться с каждым футболистом в отдельности. Он очень общительный и много разговаривает с игроками. У него есть чёткая цель. В качестве примера можно взять финал Лиги чемпионов 2020 года в Лиссабоне, когда «Бавария» выиграла титул. Аналогичным образом тренер пытается привлечь нас к участию в чемпионате мира в Катаре, что, по общему признанию, является чем-то новым для всех нас, потому что никто раньше не проводил турнир зимой, в середине сезона», — приводит слова Нойера Bayern&Germany.

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