Хосеп Гвардиола выступил в суде по делу Менди, который обвиняется в изнасилованиях

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил в суде по делу бывшего игрока «горожан» Бенжамена Менди, который обвиняется в изнасилованиях. Испанский специалист дал положительную характеристику своему бывшему подопечному.
«Он действительно хороший парень, я бы назвал его щедрым. Я думаю, что он очень быстро адаптировался в команде. Когда кто-то о чём-то просил Менди, он всегда с радостью помогал. Кажется, что он был более счастливым в раздевалке, чем на поле. Менди любит распространять слухи, веселиться и смешить людей. С первого дня он был любимым членом команды. Трудно найти человека в раздевалке, который бы плохо отзывался о Менди.
Я могу сказать, что не слежу постоянно за игроками. Я контролирую их, когда мы вместе на тренировках. Что они делают в личной жизни, я не знаю. Я не слежу за ними в социальных сетях, поэтому не знаю, что они делают вне моего контроля», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»
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