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Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделёф отказался отвечать на вопросы о Роналду

Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделёф отказался отвечать на вопросы о Роналду
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделёф не стал отвечать на вопросы о партнёре по английской команде Криштиану Роналду на пресс-конференции. Журналисты пытались узнать мнение игрока о ситуации вокруг звёздного форварда.

«Я не знаю. Не буду отвечать на этот вопрос. Можете задать следующий. Меня заставляет молчать «Манчестер Юнайтед»? Это моё решение», — приводит слова Линделёфа Fotbollskanalen.

Позже в ситуацию вмешался шведский пресс-атташе, который заявил, что Линделёф не будет отвечать на вопросы о Роналду, пока находится в сборной.

«Он не хочет говорить об этом. Это как-то связано с клубом и работодателем. Сейчас вопросы, касающиеся Роналду, неуместны. Виктор хочет говорить о сборной», — отметил пресс-атташе.

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