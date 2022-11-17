Инфантино будет переизбран на пост президента ФИФА

Действующий президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино будет переизбран на пост главы организации.

Как информирует официальный сайт ФИФА, кандидатура Инфантино станет единственной на выборах президента главной футбольной организации, которые состоятся в марте 2023 года.

Напомним, недавно Инфантино призвал остановить все политические конфликты и противостояния на время предстоящего чемпионата мира по футболу. ЧМ-2022 начнётся уже 20 ноября. Страной-хозяйкой мундиаля впервые в истории станет Катар. Финальный матч мирового первенства запланирован на 18 декабря. Решение проводить чемпионат мира в зимнее время года обусловлено чрезмерной жарой в Катаре летом.

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