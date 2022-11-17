Роналду против всех. ЧМ-2022 по футболу — последний шанс для Криштиану

24 ноября – последний игровой день 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. В квартете Н на эту дату запланированы две игры. В 16:00 мск сборная Уругвая начнёт выяснять отношения с Южной Кореей, а спустя три часа Португалия столкнётся с Ганой. Разбираемся, что ждёт участников группы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Гана сыграет на чемпионате мира спустя восемь лет

Сборная Ганы находится на 61-й строчке в рейтинге ФИФА. Эта команда пошумела на ЧМ-2010, но с тех пор результаты лишь ухудшались. К слову, на мундиаль в Россию «чёрные звёзды» даже не прошли квалификацию. По большому счёту уже тот факт, что они пробились в финальную стадию, можно считать успехом.

Сейчас у ганцев попросту не хватит ресурсов, чтобы чем-то удивить. Состав стареет, главные звёзды сборной — братья Джордан и Андре Айю — давно не играют в больших клубах и не показывают качественного футбола. Совершенно не верят в Гану и эксперты. На победу в группе коэффициент составляет 13.0, а в турнире в целом — вовсе 400.

Справедливости ради, с жеребьёвкой команде повезло. При других соперниках по квартету Гана была бы обречена, а так шанс выбраться в плей-офф имеется даже при очевидных проблемах.

Южная Корея без Сона — силы на ветер

Сборная Южной Кореи занимает в рейтинге ФИФА достойное 28-е место. «Азиатские тигры» давно не добивались существенных успехов на мировых первенствах, однако не пропускают их с 1986 года. За это время команде дважды удавалось преодолеть групповой этап.

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Во многом шансы на этот раз будут зависеть от кадровой ситуации. В составе хватает ярких игроков – в обороне есть Ким Мин Джэ из «Наполи», а в нападении Сон Хын Мин из «Тоттенхэма». Однако Сон сейчас травмирован, его участие под вопросом.

Без лучшего бомбардира южнокорейской команде точно ловить нечего. Эксперты это тоже отмечают. На победу сборной Южной Кореи в группе дают коэффициент 11.0, что несильно выше шансов сборной Ганы. Триумф на турнире в принципе рассматривается как маловероятный. Коэффициент такой же, как и для ганцев — 400.

Кавани и Суарес хотят уйти красиво

Уругвай располагается на 14-й строчке рейтинга ФИФА. Это по-прежнему топовая сборная, способная удивить. Уругвайцы готовятся к своему четвёртому подряд мундиалю с известными именами в составе. В заявке оказались звёздные ветераны Фернандо Муслера, Мартин Касерес, Диего Годин, Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Всем уже за 35-36 лет, и большинство не играет в Европе. Однако исключительно на опыте и привычной мотивации они наверняка помогут сборной не провалиться. Тренерскому штабу необходимо лишь найти баланс между ветеранским опытом и задором молодых футболистов. На победу уругвайцев в турнире дают коэффициент 50.0, а в группе — 3.20.

Криштиану Роналду против всех

Португалия на девятой строчке рейтинга ФИФА, и это говорит о многом. У неё есть всё, чтобы добиваться больших побед. Опытный тренер, с которым команда становилась чемпионом Европы, а также прекрасный состав со звёздами в каждой линии. Чего только стоят Бруну Фернандеш и Бернарду Силва, ставшие лидерами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» соответственно.

С вожаком тоже вопрос закрыт. Для 37-летнего Криштиану Роналду предстоящий ЧМ особенный. Это возможность показать, что, вопреки клубным проблемам, лучший игрок поколения ещё способен выигрывать. Роналду стал главным бомбардиром португальцев в отборе и ещё не сказал последнего слова.

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Провальная летняя сага с уходом в клуб из Лиги чемпионов сильно ударила по репутации Криштиану, а слабый старт сезона превратил волну критики в настоящее цунами. На таком фоне чемпионат мира по футболу становится моментом истины. В случае провала Роналду окончательно спишут со счетов. Если Криштиану покажет себя с лучшей стороны, ситуация изменится.

Тем интереснее будет следить за командой Фернанду Сантуша. Победа Португалии в Катаре оценивается коэффициентом 16.0, а на победу в группе дают 1.70.

Прогнозы и ставки на группу Н ЧМ-2022 в Катаре

Группа Н на этом турнире не выделяется с точки зрения интриги. Есть два очевидных претендента на выход – Португалия и Уругвай. Гане и Южной Корее отведена роль тех, кто будет стараться в отдельном матче потрепать фаворитам нервы. Фактор сенсации никогда нельзя исключать, однако ресурсов андердогам не хватит.

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Потому в первую очередь стоит отталкиваться от выступления грандов. На ЧМ в России четыре года назад Уругвай выбил Португалию в 1/8 финала благодаря дублю Эдинсона Кавани. Тогда небесно-голубые ещё не прошли свой пик, но сейчас проблем хватает. Кавани приехал в Катар после серии травм, другие ветераны тоже не в лучшей форме. Да и возраст не проходит бесследно.

При этом уругвайцы лишены должной поддержки среди молодёжи. Кроме хавбека «Реала» Федерико Вальверде, выделить особо некого. Защитник Рональд Араухо после травмы, форвард Дарвин Нуньес проводит спорный сезон в клубе. К Португалии тоже хватает вопросов, ведь Фернанду Сантуш всё ещё ставит на Роналду и не реализует весь потенциал остальных. Однако у тренера безграничный кадровый выбор, и он может удивить.

Для Диего Алонсо это будет первый столь крупный турнир в карьере. Он — перспективный специалист. Да и класса исполнителей должно хватить, чтобы не оступиться в играх с Ганой и Южной Кореей. Тем не менее с возможностями и мотивацией португальцев это не сравнится.

Ставка: Уругвай займёт второе место за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 8.69.

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