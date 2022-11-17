Карпин: не заметил, чтобы на Захаряна влияли новости о получении армянского паспорта
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеской встречи с командой Таджикистана (0:0) прокомментировал информацию о получении Арсеном Захаряном армянского паспорта.
«Влияют ли на Захаряна новости об армянском паспорте? За два дня, что мы провели вместе, я не заметил, что на него что-то влияет»,— передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, ранее в телеграм-канале «Breakeven’s | Челси» появилась информация, что в декабре 2022 года Захарян отправится в Армению, где сделает себе армянский паспорт, чтобы получить британскую рабочую визу. При этом уточнялось, что Арсен останется футболистом сборной России, за которую он выступает с осени 2021 года.
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