Бальде: меня впервые вызвали в сборную Испании — и сразу на чемпионат мира. Невероятно

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде, впервые вызванный в сборную Испании, рассказал об этом моменте. 19-летний футболист сыграет за команду на чемпионате мира в Катаре вместо травмированного Хосе Гайи.
«Я помню всех людей, которые помогли мне попасть сюда, попасть на чемпионат мира… Моя семья и самые близкие друзья мне очень помогли. Я говорил с Ансу Фати и с Нико Уильямсом, с которыми я очень хорошо общаюсь. Они поздравили меня. Я очень счастлив быть с ними!
Это первый раз, когда меня вызвали во взрослую сборную – и сразу на чемпионат мира. Невероятно. Это сон, я до сих пор в это не верю. Я здесь, чтобы максимально использовать этот шанс. Если бы мне сказали три месяца или неделю назад, что меня вызовут, я бы не поверил», — приводит слова Бальде BarcaUniversal в «Твиттере».
Бальде дебютировал за первую команду «Барселоны» в прошлом сезоне, но полноценным игроком стартового состава стал лишь по ходу нынешней кампании. Отметим, что конкурентом на позиции левого защитника в сборной Испании у него будет Жорди Альба, которого он посадил на скамейку запасных в клубе.
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