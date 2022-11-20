«Реал» готов предложить Камавинга или Азара в обмен на Влаховича из «Ювентуса»

Мадридский «Реал» заинтересован в приглашении нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Туринский клуб вряд ли просто отпустит своего футболиста, поэтому «сливочные» готовы предложить в обмен Эдуарду Камавинга, Эдена Азара, Альваро Одриосолу или Дани Себальоса. Это игроки, которые интересны «Ювентусу». Об этом сообщает Calciomercatoweb.

22-летний Душан Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Туринский клуб заплатил «Фиорентине» за переход сербского нападающего € 81,6 млн. В 15 матчах нынешнего сезона Душан забил семь голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Сейчас Влахович находится в расположении сборной Сербии на чемпионате мира.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик: