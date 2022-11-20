Карпин поддержал идею проведения ещё одного матча сборной России с Узбекистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеской игры с национальной командой Узбекистана, которая завершилась безголевой ничьей (0:0), поделился желанием сыграть ещё один матч с соперником, а также рассказал, от кого завит судьба потенциальной ответной встречи.

«Я только за провести ещё один матч с Узбекистаном. Но это зависит от руководства РФС. И Федерации футбола Узбекистана», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, ранее, 17 ноября, сборная России сыграла другую товарищескую встречу в рамках осенних сборов. Соперником подопечных Валерия Карпина была национальная команда Таджикистана, а матч завершился безголевой ничьей — 0:0. После игры с Узбекистаном российские футболисты отправятся в расположение своих клубов на матчи Фонбет Кубка России.