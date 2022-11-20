Валерий Карпин: будущие соперники сборной России? У меня нет понимания
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущих соперниках национальной команды. Сегодня, 20 ноября, сборная России сыграла товарищеский матч с командой Узбекистана вничью — 0:0. Встреча состоялась в Ташкенте (Узбекистан) на стадионе «Пахтакор».
«Будущие соперники? У меня нет понимания», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, ранее, 17 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли товарищескую игру с Таджикистаном, которая также закончилась ничьей — 0:0. Всего в этом году подопечные Валерия Карпина провели три матча, в которых была одержана одна победа. Сборная России в товарищеском матче обыграла команду Кыргызстана со счётом 2:1.
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