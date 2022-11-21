На матче открытия ЧМ-2022 было 67 тыс. фанатов при вместимости стадиона в 60 тыс.

На матче открытия чемпионата мира в Катаре присутствовали 67 372 зрителя — именно такое число болельщиков записано в официальных протоколах и было озвучено диктором на стадионе. Интересно, что заявленная вместимость арены «Эль-Байт», на которой проходил матч открытия мундиаля, — 60 тыс. зрителей. Каким образом было размещено почти на 7,4 тыс. человек больше — неизвестно.

Напомним, вчера, 20 ноября, состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором хозяйка турнира, сборная Катара, играла с Эквадором. Встреча между командами проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Матч завершился победой эквадорцев со счётом 2:0.

Победа принесла Эквадору три очка и лидерство в квартете А. Катар – на последнем месте. Другая встреча группы состоится сегодня, 21 ноября, когда сыграют сборные Сенегала и Нидерландов.

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