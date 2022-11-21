Инструкция по ЧМ-2022 на «Чемпионате»: всё необходимое, чтобы следить за турниром в Катаре

Чемпионат мира – 2022 стартовал и разгоняется! С 21 ноября и до 10 декабря, до паузы перед 1/2 финала, каждый день мы будем смотреть по несколько матчей лучших сборных планеты. Чтобы вам было максимально удобно следить за турниром в Катаре, команда «Чемпионата» подготовила несколько механик. Все они доступны и в основной, и в мобильной версии сайта.

Виджет ЧМ-2022 на Главной странице «Чемпионата»

Здесь быстрый доступ к главным событиям дня. Все элементы переключаются или свайпаются. В виджете отображаются две группы, которые играют в ближайшие дни. Сами матчи тоже доступны.

Ниже – статистика игроков в формате «Топ-3»: лучшие бомбардиры, ассистенты и игроки по системе «гол+пас».

«Герои дня» – это блок, где отображаются редакционные материалы.

Спецпроект «32 лучшие команды планеты»

Профайлы всех сборных, которые приехали в Катар биться за Кубок мира. Интересные факты, тренер, звезда, молодые таланты и ориентировочный состав – в быстром формате «сториз».

Вот, например, сборные группы А:

Основной раздел о чемпионате мира – 2022

Здесь максимум необходимой информации:

В разделе ЧМ-2022, конечно, собраны и все материалы о турнире: тексты об игроках и важных моментах, тактические разборы, подборки в формате «сториз» и репортажи наших корреспондентов из Катара. Ждём ваших реакций в текстах – в каждом есть кнопки реакций! 🔥

Избранные матчи в Матч-центре

Чтобы не пропустить нужные матчи, вы можете выделить их звёздочкой (★) в Календаре. Выбранные матчи появятся в «Избранных».

Рейтинги «Чемпионата»

К ЧМ-2022 мы запустили новый для «Чемпионата» функционал – теперь рейтинги формируете вы! Как это работает: редакция формирует основной список. А вот итоговое расположение формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».



Вот, например, Рейтинг «Лучшие стадионы ЧМ-2022»:

Или Топ-7 лучших матчей открытия в истории ЧМ (игра Катара и Эквадора, при всём уважении, получилась слабой):

Новости, статьи по теме ЧМ-2022 и Онлайны игрового дня

Всё важное и интересное (и даже чуточку больше), конечно, будет в новостях о турнире и статьях. Каждый день на «Чемпионате» будут Live-трансляции матчей и ключевых событий.

Соцсети «Чемпионата»

Отслеживать поток новостей помогут наши соцсети. Если вы ещё не подписаны, самое время это сделать, например:

Кроме того, наши корреспонденты Полина Куимова, Андрей Панков и Дмитрий Голубович ведут специальный телеграм-канал «Пива не будет» – прямиком из Катара! Атмосфера, быт, странные и смешные моменты – всё здесь.



И помните: финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря, то есть нас ждёт очень жаркий декабрь!