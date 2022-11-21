Инструкция по ЧМ-2022 на «Чемпионате»: всё необходимое, чтобы следить за турниром в Катаре

Чемпионат мира – 2022 стартовал и разгоняется! С 21 ноября и до 10 декабря, до паузы перед 1/2 финала, каждый день мы будем смотреть по несколько матчей лучших сборных планеты. Чтобы вам было максимально удобно следить за турниром в Катаре, команда «Чемпионата» подготовила несколько механик. Все они доступны и в основной, и в мобильной версии сайта.
Виджет ЧМ-2022 на Главной странице «Чемпионата»
Здесь быстрый доступ к главным событиям дня. Все элементы переключаются или свайпаются. В виджете отображаются две группы, которые играют в ближайшие дни. Сами матчи тоже доступны.
Ниже – статистика игроков в формате «Топ-3»: лучшие бомбардиры, ассистенты и игроки по системе «гол+пас».
«Герои дня» – это блок, где отображаются редакционные материалы.
Спецпроект «32 лучшие команды планеты»
Профайлы всех сборных, которые приехали в Катар биться за Кубок мира. Интересные факты, тренер, звезда, молодые таланты и ориентировочный состав – в быстром формате «сториз».
Вот, например, сборные группы А:
Основной раздел о чемпионате мира – 2022
Здесь максимум необходимой информации:
- составы всех команд
- полный календарь турнира
- турнирные таблицы всех групп
- статистика игроков
- статистика главных тренеров
- стадионы ЧМ-2022
- арбитры, которые будут работать.
В разделе ЧМ-2022, конечно, собраны и все материалы о турнире: тексты об игроках и важных моментах, тактические разборы, подборки в формате «сториз» и репортажи наших корреспондентов из Катара. Ждём ваших реакций в текстах – в каждом есть кнопки реакций! 🔥
Избранные матчи в Матч-центре
Чтобы не пропустить нужные матчи, вы можете выделить их звёздочкой (★) в Календаре. Выбранные матчи появятся в «Избранных».
Рейтинги «Чемпионата»
К ЧМ-2022 мы запустили новый для «Чемпионата» функционал – теперь рейтинги формируете вы! Как это работает: редакция формирует основной список. А вот итоговое расположение формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Вот, например, Рейтинг «Лучшие стадионы ЧМ-2022»:
Или Топ-7 лучших матчей открытия в истории ЧМ (игра Катара и Эквадора, при всём уважении, получилась слабой):
Новости, статьи по теме ЧМ-2022 и Онлайны игрового дня
Всё важное и интересное (и даже чуточку больше), конечно, будет в новостях о турнире и статьях. Каждый день на «Чемпионате» будут Live-трансляции матчей и ключевых событий.
Соцсети «Чемпионата»
Отслеживать поток новостей помогут наши соцсети. Если вы ещё не подписаны, самое время это сделать, например:
Кроме того, наши корреспонденты Полина Куимова, Андрей Панков и Дмитрий Голубович ведут специальный телеграм-канал «Пива не будет» – прямиком из Катара! Атмосфера, быт, странные и смешные моменты – всё здесь.
И помните: финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря, то есть нас ждёт очень жаркий декабрь!
- 21 ноября 2022
-
14:59
-
14:48
-
14:44
-
14:25
-
14:17
-
14:05
-
14:02
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:51
-
13:48
-
13:42
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:11
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:49
-
12:47
-
12:45
-
12:37
-
12:32
-
12:25
-
12:20
-
12:03
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:35
-
11:15
-
11:12
-
11:01