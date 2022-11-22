«Урал» — ЦСКА: Тороп, Ермаков и Заболотный в стартовом составе гостей

Cегодня, 22 ноября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 5-го раунда группового этапа Пути РПЛ группы D Фонбет Кубка России. Сыграют местный «Урал» и московский ЦСКА. Стартовый свисток Артёма Чистякова прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бевеев, Ранджелович, Сунгатулин, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви.

Запасные: Алексеев, Герасимов, Шатов, Железнов, Гогличидзе, Быковский, Мамин, Татаринов, Филипенко.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Боков, Фукс, Чалов, Ушаков, Щенников, Яковлев, Каптилович, Мендес, Лукин, Сливин.