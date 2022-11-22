«Урал» — ЦСКА: Тороп, Ермаков и Заболотный в стартовом составе гостей
Поделиться
Cегодня, 22 ноября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 5-го раунда группового этапа Пути РПЛ группы D Фонбет Кубка России. Сыграют местный «Урал» и московский ЦСКА. Стартовый свисток Артёма Чистякова прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бевеев, Ранджелович, Сунгатулин, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви.
Запасные: Алексеев, Герасимов, Шатов, Железнов, Гогличидзе, Быковский, Мамин, Татаринов, Филипенко.
ЦСКА: Тороп, Гаич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Заболотный.
Запасные: Акинфеев, Боков, Фукс, Чалов, Ушаков, Щенников, Яковлев, Каптилович, Мендес, Лукин, Сливин.
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:56
-
19:54
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:55
Партнерский контент