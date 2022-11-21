«Урал» — ЦСКА. Гончаренко накажет любимых армейцев

Наконец-то у тренера екатеринбургского клуба появился шанс за всё отомстить московской команде. Он более чем реален.

22 ноября состоится матч 5-го тура Кубка России «Урал» — ЦСКА. Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Победа екатеринбуржцев оценивается в 3.32. На ничью дают коэффициент 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Кубка России «Урал» — ЦСКА 22 ноября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 5-го тура Кубка России «Урал» — ЦСКА получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Кубка России «Урал» — ЦСКА (22.11.2022)

5-й тур Кубка России в группе D станет определяющим для итогового положения команд. 22 ноября в Екатеринбурге встречаются лидеры квартета. На стадионе «Центральный» местный «Урал» сыграет с ЦСКА. Встреча начнётся в 15:00 мск.

Турнирный расклад не оставляет соперникам места для компромиссов. ЦСКА и «Урал» занимают, соответственно, первое и второе места в таблице. У клубов по девять очков в активе, но за счёт победы в личной встрече армейцы получили преимущество.

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Для «Урала» предстоящий матч принципиален по нескольким причинам. Хозяевам необходимо взять реванш за поражение в 1-м туре со счётом 1:2. Во-вторых, не стоит забывать об отношениях наставника «шмелей» и его бывшего клуба. В истории расставания ЦСКА с Гончаренко много белых пятен.

Главного тренера «Урала» в Екатеринбурге готовы носить на руках. Он проделал великолепную работу. Виктор Михайлович создал команду которая не только даёт результат, но и демонстрирует яркую и результативную игру.

Екатеринбуржцы забивают минимум два мяча в последних восьми встречах. Главная находка Виктора Гончаренко — креативные вингеры Андрей Егорычев и Лазар Ранджелович. В последней календарной игре эта связка записала в актив гол и две результативные передачи, а «Урал» выиграл у «Факела» со счётом 2:0.

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С учётом встреч чемпионата России и кубковых матчей беспроигрышная серия клуба из Екатеринбурга достигла впечатляющей отметки в девять игр. В семи встречах «шмели» выиграли и дважды завершили матчи ничейным исходом.

Подобные успехи могут только сниться главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову. Начиная с октября его команду словно подменили. Она выиграла в одном из семи матчей. Причём случилось это в игре с кризисным «Локомотивом», минимально — 1:0.

«Урал» набрал фантастический ход в последних встречах. Хозяева демонстрируют уверенный атакующий футбол, но при необходимости легко перестраиваются на контратакующую формацию. Это позволяет находить ключи к воротам соперников любого уровня.

Отметим, что «Урал» дома выиграл в шести из последних восьми матчей, причём в пяти забивал минимум два мяча. ЦСКА слабо защищается и в 9 из 10 последних встреч пропустил минимум один гол в свои ворота. С учётом последних результатов, рекомендуем изучить ставку на победу «Урала» за коэффициент 3.32.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Урал» — ЦСКА 22 ноября 2022 года

«Урал» выступает намного выше ожиданий и готов к борьбе за первое место в группе Кубка России. «Шмели» действуют активно в нападении, при этом не забывая надёжно обороняться. Находящийся в кризисе ЦСКА вряд ли сумеет справиться с таким мотивированным соперником.

Ставка: победа «Урала» за 3.32.

Экспресс с коэффициентом 9.56.

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