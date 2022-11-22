Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2022

Сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1.

Аргентина доминировала в первом тайме и забила четыре гола, однако засчитан был только один из них – остальные отменили по причине офсайда. Единственный легальный гол аргентинцев записал на свой счёт Лионель Месси, реализовавший пенальти.

Второй тайм начался с двух быстрых голов Саудовской Аравии. На 48-й минуте забил Салех Аль-Шехри, на 53-й минуте — Салем Аль-Давсари. Аргентина пыталась вернуться в игру, однако поразить ворота соперника больше не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу сборной Саудовской Аравии.

Таким образом, саудовцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков — на последнем, четвёртом месте. Мексика и Польша ещё не начали свои выступления в мировом первенстве. Их матч состоится сегодня, 22 ноября. Начало игры – в 19:00 мск.