Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2022

Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2022
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1.

Аргентина доминировала в первом тайме и забила четыре гола, однако засчитан был только один из них – остальные отменили по причине офсайда. Единственный легальный гол аргентинцев записал на свой счёт Лионель Месси, реализовавший пенальти.

Второй тайм начался с двух быстрых голов Саудовской Аравии. На 48-й минуте забил Салех Аль-Шехри, на 53-й минуте — Салем Аль-Давсари. Аргентина пыталась вернуться в игру, однако поразить ворота соперника больше не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу сборной Саудовской Аравии.

Таким образом, саудовцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков — на последнем, четвёртом месте. Мексика и Польша ещё не начали свои выступления в мировом первенстве. Их матч состоится сегодня, 22 ноября. Начало игры – в 19:00 мск.

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа C. 1-й тур
22 ноября 2022, вторник. 13:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 2
Саудовская Аравия
1:0 Месси – 10' (пен)   1:1 Аль-Шехри – 48'   1:2 Аль-Давсари – 53'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022