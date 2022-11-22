Оздоев: шансы остаться в России были, но я не рассматривал эти предложения всерьёз

Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев признался, что у него были варианты остаться в России после ухода из «Зенита», но он не рассматривал эти предложения всерьёз. Напомним, хавбек покинул стан сине-бело-голубых по окончании контракта и стал свободным агентом, после чего перебрался в Турцию.

«Давило ли на меня то, что долго оставался без команды летом? Нет, потому что переговорный процесс шёл постоянно. Я спокойно выбирал место, в котором будет спокойно и мне, и моей семье.

Был ли хоть один шанс остаться в России? Шансы были. Но я не рассматривал эти предложения всерьёз. Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нём остаться. Мне кажется, из «Зенита» не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб», — приводит слова Оздоева Sport24.