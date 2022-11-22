Глушаков: не надо сравнивать Россию, Аргентину и Саудовскую Аравию — это глупо

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о сенсационной победе сборной Саудовской Аравии над Аргентиной со счётом 2:1 в матче чемпионата мира. В матче открытия мундиаля в России в 2018 году саудовцы уступили российской сборной со счётом 0:5.
«Смотрю ли чемпионат мира? Да, бывает. Сегодня Аргентину смотрели. Впечатления? Долгожданный чемпионат мира. За счёт чего саудовцы победили? Самоотдача. Аргентина недонастроилась и не реализовала свои моменты — получила. Так бывает в футболе.
Почему четыре года назад мы победили их 5:0, а сейчас Аргентина проигрывает? Четыре года назад у них была другая команда. Не надо сравнивать Россию, Аргентину и Саудовскую Аравию. Делать это спустя четыре года глупо», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 22 ноября 2022
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