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Франция разгромила Австралию благодаря дублю Жиру

Франция разгромила Австралию благодаря дублю Жиру
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Сегодня, 22 ноября, состоялся матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии. Игра прошла на стадионе «Эль-Джануб». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу команды Дидье Дешама.

Через девять минут после начала матча первый гол забил нападающий австралийцев Крейг Гудвин, которому ассистировал Мэтью Леки. На 27-й минуте Адриен Рабьо восстановил равенство на табло, голевую передачу отдал вышедший на замену Тео Эрнандес. В скором времени Оливье Жиру вывел французов вперёд, а Рабьо в этот раз выступил в роли ассистента. Во втором тайме Килиан Мбаппе укрепил преимущество команды Дидье Дешама. После этого Жиру оформил дубль.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006-м.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа D. 1-й тур
22 ноября 2022, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 1
Австралия
0:1 Гудвин – 9'   1:1 Рабьо – 27'   2:1 Жиру – 32'   3:1 Мбаппе – 68'   4:1 Жиру – 71'
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