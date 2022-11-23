Франция разгромила Австралию благодаря дублю Жиру

Сегодня, 22 ноября, состоялся матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии. Игра прошла на стадионе «Эль-Джануб». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу команды Дидье Дешама.

Через девять минут после начала матча первый гол забил нападающий австралийцев Крейг Гудвин, которому ассистировал Мэтью Леки. На 27-й минуте Адриен Рабьо восстановил равенство на табло, голевую передачу отдал вышедший на замену Тео Эрнандес. В скором времени Оливье Жиру вывел французов вперёд, а Рабьо в этот раз выступил в роли ассистента. Во втором тайме Килиан Мбаппе укрепил преимущество команды Дидье Дешама. После этого Жиру оформил дубль.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006-м.