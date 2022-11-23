Судьи внимательно проверили повязку капитана сборной Германии Нойера

Судейская бригада, работающая на матче группового этапа чемпионата между сборными Германии и Японии, внимательно проверила повязку капитана сборной Германии Мануэля Нойера перед стартовым свистком встречи.
На капитанской повязке Нойера расположена надпись «Нет дискриминации» и изображено сердце, подобное тому, что присутствует на капитанской повязке OneLove, запрещённой перед стартом турнира.
При этом повязка Нойера была практически полностью скрыта под рукавом, что и вызвало пристальную инспекцию со стороны судейской бригады.
Ранее ФИФА запретила сборным использовать радужные капитанские повязки на ЧМ-2022. Также стало известно, что у некоторых болельщиков и журналистов возникли проблемы с допуском на стадионы чемпионата мира из-за радужной символики. Сообщалось, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на радужные повязки на ЧМ-2022.
Кроме того, стало известно, что Федерация футбола Дании готова выйти из состава Международной федерации футбола (ФИФА) из-за запрета носить капитанские повязки OneLove на текущем чемпионате мира.
- 24 ноября 2022
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55
-
21:46
-
21:42