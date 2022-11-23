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Судьи внимательно проверили повязку капитана сборной Германии Нойера

Судьи внимательно проверили повязку капитана сборной Германии Нойера
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Судейская бригада, работающая на матче группового этапа чемпионата между сборными Германии и Японии, внимательно проверила повязку капитана сборной Германии Мануэля Нойера перед стартовым свистком встречи.

На капитанской повязке Нойера расположена надпись «Нет дискриминации» и изображено сердце, подобное тому, что присутствует на капитанской повязке OneLove, запрещённой перед стартом турнира.

При этом повязка Нойера была практически полностью скрыта под рукавом, что и вызвало пристальную инспекцию со стороны судейской бригады.

Ранее ФИФА запретила сборным использовать радужные капитанские повязки на ЧМ-2022. Также стало известно, что у некоторых болельщиков и журналистов возникли проблемы с допуском на стадионы чемпионата мира из-за радужной символики. Сообщалось, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на радужные повязки на ЧМ-2022.

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Кроме того, стало известно, что Федерация футбола Дании готова выйти из состава Международной федерации футбола (ФИФА) из-за запрета носить капитанские повязки OneLove на текущем чемпионате мира.

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